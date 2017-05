Raulín Rosendo: “Antes solo buscaban cara bonita y baile”

El salsero y sonero dominicano Raulín Rosendo consideró que es un buen momento para regresar a los escenarios de su país natal y presentar un concierto, luego de siete años ausente, para “sentar precedente a través de su música”.



El intérprete de “Mi problema es mío” dijo a elCaribe que los salseros de ahora son todos buenos intérpretes y que lo que llaman “fusilamiento”, hoy día, no existe tal como. “Están buscando la forma de llegar para crear su estilo y eso toma tiempo. Por ejemplo, yo desde niño trabajé y averigüé mucho sobre la salsa, Los Matamoros, Cuba, el son montuno, y todo eso para encontrar mi estilo, y cuando aprendí a cantar, que estudié para eso, lo encontré y le di un swing diferente; porque cuando haces algo original, sale bien”, expresó finalmente.



Durante la rueda de prensa para anunciar el show “Conjunto Clásico presenta a Raulín Rosendo 30 años después”, el próximo 12 de mayo en Hard Rock Café Live y bajo la producción de Amaury Valenzuela, el salsero manifestó que la primera meta de un artista es grabar un disco original y luego su búsqueda por mantenerse y perdurar.



“El que perdure y se mantenga, ese será el que perdurará. Mientras tanto, es una lotería”, siguió diciendo. Agregó que los exponentes actuales que no consigan un sello original y estilo propio desaparecerán de la escena.



Intérprete de temas como “Si no van a morir mi muerte”, “Que no se rompa la noche”, “La guayaba” y “Barranquillera”, la cual cataloga como el himno de su carrera, expresó que actualmente el género salsero tiene más dolientes, ya que hace aproximadamente 30 años nadie lo apoyaba y solo se veían y buscaban “cara bonita y baile”.



Garantizó que todo el logro que él ha conseguido como artista es la carretera que están cruzando todos estos nuevos cantantes de son y salsa.



Su ausencia en el país se la atribuyó a que, “como sabrán”, tiene “muchos compromisos a nivel mundial”. Adelantó que visitará Colombia y Venezuela tras su concierto en Hard Rock Live y que en octubre iniciará una gira por Europa.



Sobre el show, el salsero dijo que se dará cátedra en dicho escenario de lo que es la verdadera salsa, el son y el guaguancó, ya que se presentará 30 años de historia musical a través de la música.

Ruth “La Cantante” será la invitada “sorpresa”

El productor del concierto, Amable Valenzuela, explicó que en el año 1987, el Conjunto Clásico (compuesto por Reymond Castro y Ramón Rodríguez) realizó una producción con Raulín Rosendo y que esto es lo que se celebrará. La última presentación del combo en República Dominicana fue en 1985, pero celebrarán su carrera artística en el país en los próximos meses. Por otro lado, al evento se suma como invitada especial la salsera Ruth “La Cantante” fue presentada como una de las más pegadas del momento, sin embargo, cuando Raulín Rosendo se refirió al evento, preguntó a la intérprete: “¿Cuál es tu nombre?”, lo cual puso en duda tal popularidad.