Sector PRSC planea suspender a Antún

11/05/2017 12:00 AM - Yanessi Espinal

El sector del Consejo Presidencial Balaguerista del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) no acogerá la agenda de reuniones de los organismos que dio a conocer la organización y el sector del presidente, Federico (Quique) Antún Batlle. Por el contrario, los disidentes integraron una comisión para definir una ruta crítica que incluye convocar al Director Presidencial y la Comisión Ejecutiva para suspender a Antún de la presidencia de la organización.



Según el integrante del Directorio Presidencial, Humberto Salazar, el grupo conformó una comisión que definirá una ruta crítica para convocar los organismos. Los comisionados son Marino Collante, Ito Bisonó, Josecito Hazím y Joaquín Ricardo.



Salazar dijo que ese sector mandó una notificación al presidente de la organización para que convocara al Directorio Presidencial, y que no lo hizo y que no reconocen el calendario que fija para el 19 de junio la reunión de ese organismo “son tácticas del presidente Antún para ganar tiempo y mantenerse en el Presidencia hasta enero del 2018, pero eso es demasiado tiempo”.



“Es inaceptable un secretario de finanzas en funciones como se establece en la convocatoria de la reunión, el secretario de finanzas es Marino Collante”, expresó. Afirmó que Antún está en minoría en todos los organismos del PRSC incluyendo el Directorio Presidencial, un organismo de 50 dirigentes y de esa cantidad, menos de 20 son leales al presidente de la organización.



En diciembre pasado la Comisión Ejecutiva suspendió a Antún de la Presidencia, pero la medida fue dejada sin efecto por el Tribunal Superior Electoral.



Las autoridades del PRSC informaron sobre la agenda de las reuniones de los organismos de la organización de cara a la asamblea que elegirá nuevas autoridades el 28 de enero del próximo año.

Comisión Ejecutiva la integran 601 miembros

La Comisión Ejecutiva del PRSC es el máximo órgano de decisión de la organización y cuenta con 601 integrantes. Ese es el organismo que el sector contrario a Antún planea convocar en una fecha que aún no ha determinado para suspenderlo de la presidencia. Según Salazar, Antún está en minoría en ese organismo por lo que es casi seguro que sea suspendido.