Usos de los aceites en la belleza

Tras unos años relegados al ámbito de los masajes y la aromaterapia, los aceites han vuelto a lo más alto de la cosmética, gracias a las fórmulas mejoradas y directamente relacionados con la belleza capilar y de la piel. Los aceites de última generación, lejos de esa sensación pegajosa que parecía no absorberse nunca, ahora vienen provistos de texturas sedosas que proporcionan todo lo necesario para conseguir un rostro, cabello y cuerpo sano y bello gracias a sus ingredientes naturales.



Este boom viene propiciado también porque los aceites de belleza no sólo tienen una función –como suele pasar con los cosméticos más tradicionales–, valen para todo y además su aplicación se convierte en un ritual de placer que ayuda a desconectarnos de la rutina. Es un producto que puede ser utilizado por todo tipo de pieles, sin excluir las grasas y mixtas, ya que existen ingredientes como el aceite de jojoba o la lavanda, que regulan y eliminan el exceso de sebo.



El aceite de oliva, por ejemplo, sin duda alguna es uno de los auténticos multiusos que tienes a mano para aplicarle a tu piel, a tu cabello y otras partes del cuerpo. Ayuda a fortalecer el cabello, haciendo que crezca más fuerte y más rápido, además de sano y con brillo.



Así, el de coco, que se ha puesto muy de moda en los últimos meses, es uno de los mejores aliados para la belleza que podemos encontrar en la naturaleza. Este producto, que desde la antigüedad ha sido utilizado por sus propiedades para la salud, también se ha convertido en uno de los mejores productos para el cuidado de la piel y el cabello. Es súper hidratante, se puede utilizar con una gran variedad de propósitos y huele bien. Cabe resaltar que es muy importante comprar aceite de coco extra virgen, ya que en el mercado también hay otros aceites de coco regulares que no tienen las mismas propiedades que el orgánico.



Aunque cada vez es más popular su uso en la cocina, el jengibre no ha sido un alimento típico de nuestra gastronomía, y mucho menos de nuestra rutina de belleza; sin embargo, es capaz de aportar una enorme cantidad de beneficios a nuestra piel y al cabello. Si quieres lucir como nueva gastando poco dinero, corre al mercado y hazte con algo de jengibre.



Uno de sus beneficios más conocidos es que ayuda a prevenir el envejecimiento. Es una planta rica en antioxidantes y ayuda a que la piel no pierda elastina. Para las personas que tienen problemas de pigmentación en su piel, el jengibre puede ayudar a homogeneizar su tono de varias formas. Por ejemplo, tomar todos los días un vaso de leche con polvo de jengibre, poco a poco ayudará a que la diferencia de pigmentación sea más sutil.



El aceite de aguacate tiene todo lo que posee esta fruta: ácidos grasos, antioxidantes y vitamina E. Un combo ideal para una piel que necesita un extra de hidratación y que quiere prevenir cualquier signo de envejecimiento.



Otra excelente opción para las personas con piel grasa es el aceite de semillas de uva, pues regula la producción de sebo. Por otra parte, el alto contenido en vitamina C de éstas permite devolverle a tu piel ese brillo que ya había perdido.