Canelo Álvarez y Gennaddy Golovkin se alistan para septiembre

Gennady Golovkin, el invicto púgil de Kazajistán (37-0, 33 nocauts), y el mexicano Saúl -Canelo- Álvarez, el boxeador más importante (y cotizado) de la actualidad, ¡al fin se van a encontrar en un cuadrilátero! ¡Es para ir a la batalla que todos esperan!



Prácticamente ya todo está “diseñado” para el montaje de su combate pautado para el 16 de septiembre de este año y en el que estará en disputa el cetro mediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).



Lo que se estaba esperando para hacer realidad esa reyerta ya pasó: La contundente victoria que Canelo Álvarez le asestó -la madrugada del pasado domingo en Las Vegas, Nevada- a su paisano Julio César Chávez Jr.



Tras el joven peleador mexicano salir airoso, en decisión muy cómoda (120-108, paliza) ante Chávez Jr, entonces ya no hay ninguna excusa para que no haya justificación de que estos dos estelares miembros de la élite del boxeo mundial no se enfrenten, exponen analistas.



Oscar de la Hoya, presidente de la compañía Golden Boy Promotions y quien es el promotor de Canelo Álvarez, fue el primero que proclamó “lo que debe celebrarse ahora es la pelea con Golovkin”.



Mientras que Canelo Álvarez, apenas minutos después de su triunfo sobre Chávez Jr y sin esperar preguntas del comentarista de la cadena HBO, proclamó: “Ahora que venga Golovkin...no le tengo miedo a nadie. Soy mexicano. Así somos los mexicanos que no le tememos a nadie”.



Y el peleador kazajo, con una sonrisa de “oreja a oreja”, subió al cuadrilátero -porque estaba justamente sentado en la primera fila del coliseo T-Mobile, escenario del combate ganado por el tapatío- respondió la pregunta que venía: ¿Está de acuerdo con que ya venga la pelea tuya con Canelo? “Claro que sí...ya debemos celebrar esta pelea porque mucha gente la ha estado pidiendo...vamos a pelear y que gane quien sea el mejor”.... así respondió Golovkin.



¿Qué podrá pasar en septiembre?



Desde ya los expertos comienzan a vaticinar que será una pelea dura, que “no va a defraudar al público” y, además, que se enfrentarán los dos mejores boxeadores del peso medio.



Pero, ¿qué pasará el 16 de septiembre?. Los más experimentados analistas, que escriben sus trabajos en base a la objetividad, sin pasión y fundamentado al más alto criterio profesional, se abstienen de dar una respuesta a la pregunta.



Porque entienden -y es razonable su opinión- que es extemporáneo lanzarse a dar un claro favorito del futuro combate que deberá tener una alta audiencia por el sistema de PPV (Pague por Ver).



La realidad es, precisan los expertos, que el pleito Canelo Álvarez-Golovkin de seguro que será calificado como “el más esperado” de los últimos años.



Un sector de la prensa deportiva mexicana todavía sigue cuestionando la carrera del titular superwelter de la OMB. Se le cuestiona pese a los resonantes triunfos que ha logrado ante rivales de probada calidad.



Su contundente victoria ante JC Chávez Jr, a quien literalmente le propinó una paliza de puños, tal vez no sea óbice para periodistas mexicanos quienes, antes del combate con el llamado hijo de la leyenda viviente mexicana (Julio César Chávez), llegaron a poner en duda un triunfo de Canelo Álvarez.



El equipo técnico del joven gladiador, que presenta expediente profesional de 49-1-1 y 34 victorias por nocaut, deberá redoblar sus esfuerzos -especialmente a nivel técnico -físico-, para que su pupilo llegue al cuadrilátero en su mejor condición y pueda demostrar, ante un rival tan poderoso como Golovkin, que su historia en el boxeo rentable seguirá trillando el mejor camino.