Obispos de AL piden solución a crisis Venezuela

Caracas. Los obispos de Latinoamérica y del Caribe expresaron su preocupación por la crisis política y humanitaria que vive Venezuela y desde El Salvador lanzaron un llamado urgente para buscar soluciones por las vías constitucionales. Reunidos en San Salvador para la celebración de la trigésima sexta Asamblea General del Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM), los obispos de todos los países de la región ofrecieron una conferencia de prensa en la que dieron a conocer un comunicado oficial en el que señalan que durante los debates “hemos puesto la mente y el corazón en nuestros hermanos y hermanas de Venezuela”.



“Nos preocupan y duelen las muertes, la violencia, la carencia de lo más fundamental, la división, la violación de los derechos humanos, en fin, el sufrimiento que ha tocado al pueblo venezolano hasta llegar a padecer una auténtica crisis humanitaria”, dijeron. Asimismo, agregaron han percibido el anhelo y los esfuerzos de un pueblo que quiere vivir en paz, recorriendo senderos de libertad, justicia y desarrollo integral.



El grupo recordó que el papa Francisco les ha asegurado que lleva en su corazón los problemas que aquejan a los venezolanos y por eso hacen “un llamado para que se concreten urgentemente soluciones a la actual crisis, por las vías constitucionales y salvaguardando los valores democráticos”. Aunado a esto, exhortaron a los ciudadanos a evitar cualquier forma de violencia “y el uso desmesurado de la fuerza pública, pues ésta sólo acarrea más sufrimiento y muerte”.



Por su parte, el presidente de la Conferencia Episcopal de Venezuela, monseñor Diego Rafael Padrón, señaló como un elemento “muy grave” lo que calificó como un “intento del gobierno nacional de convertir un Estado democrático en un Estado comunal donde el pueblo pierde protagonismo y pasa a ocupar un segundo lugar”. Lo anterior, aseguró, derivó en una protesta generalizada que tiene ya más de un mes y ha dejado un gran número de muertos, herido y detenidos.



“La situación hoy no es solamente dura, sino también muy triste porque son fundamentalmente los jóvenes los que están muriendo”, agregó. Sin embargo, dijo que el diálogo entre el gobierno y la oposición sigue siendo un camino para alcanzar la paz: “Siempre hay una salida, de eso estamos seguros, y el papa ha sido de una gran capacidad y solidaridad con el pueblo venezolano”.



Militares detenidos



Un activista denunció la detención de al menos 65 oficiales en medio de versiones de opositores y analistas sobre un presunto malestar en las fuerzas armadas venezolanas. El gobierno negó los arrestos y dijo que la oposición busca una “sublevación militar”.



El director de la organización humanitaria Foro Penal Venezolano, Alonso Medina Roa, informó a The Associated Press sobre la detención de los 65 oficiales de diferentes fuerzas e indicó que hay otro grupo recluido en la Dirección General de Contrainteligencia Militar, que hasta el momento no ha sido presentado ante los tribunales ni se le ha permitido contactar a abogados.



El Foro Penal Venezolano, que es una organización no gubernamental que desde hace más de una década defiende a personas detenidas de manera arbitraria, está dando asesoría legal a los militares arrestados y sus familiares.



Medina Roa, defensor de algunos de los oficiales detenidos, precisó que entre los arrestados está un capitán que comandaba un importante destacamento del estado fronterizo de Táchira.

CIA alerta sobre milicias armadas

Washington. El director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), Mike Pompeo, advirtió de que “cada vez es mayor” el riesgo de que las milicias armadas de Venezuela “actúen fuera de control” y alertó del “alto riesgo” que supone la creciente transferencia de armas en el país petrolero. Pompeo abordó la crisis venezolana, en concreto el fenómeno de las milicias conocidas como colectivos, el gran flujo de armas existente y el riesgo que supone que estas “caigan en las manos equivocadas”.

Involucran a Maduro en caso Odebrecht

Brasilia. Una exconsultora política acusó al presidente venezolano Nicolás Maduro de haberle pagado 11 millones de dólares para financiar la campaña de reelección del difunto Hugo Chávez en 2012, dinero que según dijo fue obtenido ilegalmente de manos de compañías brasileñas.



Mónica Moura realizó la acusación en un testimonio incluido en un acuerdo de culpabilidad que es parte de la investigación brasileña a una enorme red de corrupción en la paraestatal petrolera Petrobras.