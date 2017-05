Reunión del CNM definirá método

La primera reunión del Consejo Nacional de la Magistratura, será para definir la metodología a seguir y lo concerniente a la recepción de las propuestas de los aspirantes a llenar las vacantes en la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Superior Electoral. La información la ofreció el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Espinal, quien anunció que el encuentro está pautado para este lunes 15 a las 5 de la tarde en el Palacio Nacional.



El consultor explicó que el encuentro será interno, pero que después se presentarán informes a la prensa, al tiempo que expresó que hasta el momento no se han recibido propuestas de aspirantes a ocupar las vacantes.



“Todavía no se han recibido propuestas porque si bien la convocatoria ya ha sido formalmente establecida por el presidente de la República, quien por ley tiene esa facultad, todavía no se ha definido el mecanismo de recepción de las mismas”.



Dijo que en esta oportunidad el Consejo deberá designar a los jueces del Tribunal Superior Electoral y a cuatro vacantes en la Suprema Corte de Justicia.



Sostuvo que aún no se tiene establecido lo que sucederá con los jueces del Tribunal Constitucional, ya que es a finales de este año o principios del 2018, que el primer grupo cumplirá seis años. “Hay un juez que es Víctor Gómez Bergés, que, según las informaciones que he recibido extraoficial, ya cruzó el umbral de los 75 años, pero muy bien el Consejo puede decidir dejarlo para elegir ya a todo el grupo cuando llegue la oportunidad a final de año o a principios del otro”, explicó.



Miembros del PRM



Una comisión del Partido Revolucionario Moderno visitó a la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) como parte de un cronograma de encuentros que estarán realizando con organizaciones de la Sociedad Civil.



El senador José Ignacio Paliza, quien es miembro del CNM, dijo que en la primera reunión propondrá que el proceso de evaluación de los candidatos a las Altas Cortes sean públicos así como las votaciones. También propondrán algunas modificaciones a los reglamentos para la escogencia.“ Los reglamentos que se usaron para la convocatoria del 2011 son muy sencillos, para una labor como esta se necesitan normas más diáfanas”.

Asimismo, Paliza reveló que el partido no presentará propuestas de candidatos. “Entendemos que las propuestas deben surgir de la ciudadanía, de instituciones como Finjus y otras de la sociedad civil, con alto conocimiento en el tema”.



En tanto que el vicepresidente ejecutivo de la Finjus, Servio Tulio Castaños Guzmán, valoró la propuesta de estos miembros y recalcó lo importante de que el proceso cuente con la legitimidad de la ciudadanía.