Buena política

13/05/2017 12:00 AM - Claudia Fernández Lerebours

La política fue definida clásicamente como ejercicio del poder con relación a un conflicto de intereses sociales. La perspectiva duartiana es la política en sentido ético, como disposición a obrar en una sociedad usando el poder público para lograr objetivos provechosos para la comunidad. En esta línea se inscribe la declaración del alcalde de Santo Domingo Oeste, Fernando Peña de que “la política no es mala porque lo que busca es el bien común”. Sí, un político debe velar por el interés general de los ciudadanos y mantenerse dentro de una ética de servicio al pueblo y no a sí mismo. Evidentemente esa no ha sido la experiencia y de ahí el descrédito de la política y necesidad de redimirla.