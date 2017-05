Famosos y su lucha contra el cáncer

El número de casos de cáncer diagnosticados en el mundo ha ido en aumento en los últimos años, de acuerdo a la Organización Mundial del Salud (OMS). Precisamente, en el universo del arte y el espectáculo se refleja este triste panorama, ya que cada vez es más común que se reciba una noticia sobre la lucha que libra algún famoso contra este mal. Es el caso de la reconocida actriz Edith González, quien ha sorprendido al mundo con las imágenes que dan cuenta de su lucha contra el cáncer de ovario. Desde que reveló su enfermedad, en agosto de 2016, la protagonista de telenovelas, como Corazón salvaje, Salomé y Doña Bárbara, se ha convertido en un ejemplo de vida, se muestra feliz y ofrece discursos en torno a la mirada positiva con la que está luchando por su salud. “La belleza de la vida está en cada momento, en lo que persigues, por lo que trabajas, en lo que eres. Para mí cada paso ha sido una elección y una lección. Mi vida cambió en un instante, el cáncer me retó a tomar el control y a entender que la vida es pura actitud”, dice la actriz en un video de una campaña impulsada recientemente por el Gobierno de la ciudad de México.



En la misma lucha está su compatriota José José desde que fue diagnosticado este año con cáncer de páncreas. “Me está creciendo un pequeño tumor canceroso en el páncreas, debido a esa situación estoy tan flaco. Los médicos me han dicho que estamos a tiempo para combatir el cáncer, por eso ya comenzamos con las primeras quimioterapias. Estoy entrando y saliendo del hospital”, expresó el intérprete de “El triste” en un mensaje publicado el 24 de marzo de 2017 en su cuenta deYoutube que sorprendió a millones de personas.



Al papá de Cristian Castro, Manuel “El loco” Valdés, le detectaron hace poco un tumor en la frente. En abril pasado, el actor contó que le iban “a operar otra vez. El oncólogo me dijo que había que hacer un corte, quitarme todo lo malo y luego hacer un injerto”.



Este mismo año también el líder de Jarabe de Palo, Pau Donés, utilizó su blog para informar al público que, un año después de sufrir un cáncer de hígado y tener “los marcadores tumorales a cero”, le había sido diagnosticado “un pequeño tumor” en el peritoneo. “El cangrejo estaba tan dormido que incluso llegué a creer que me había curado”, dijo el cantante, guitarrista y compositor español. “Después de darle muchas vueltas llegué a la conclusión de que no iba a dejar que el cangrejo me volviera a apartar de la música. Me daba igual. Pasara lo que pasara, dijeran lo que dijeran, en 2017 Jarabe volvía a los escenarios”, agregó.



En República Dominicana, varias figuras han perdido la batalla contra el cáncer en los últimos años. Sin embargo, guerreras como la merenguera Juliana tienen una historia positiva que contar. Libró una lucha contra el cáncer de tiroides en dos ocasiones, y ambos procesos los asumió como una experiencia positiva, que le cambió la vida y le llevó “a poner los pies sobre la tierra”, según declaró.



De acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en la Región de las Américas se estima que 2.8 millones de personas son diagnosticadas cada año y 1.3 millones de personas mueren por esta enfermedad anualmente.

Es más visible entre los hombres

Desde hace unos meses la estrella francesa del rock de 73 años, Johnny Hallyday, se encuentra en tratamiento por unas células cancerígenas. También el actor Val Kilmer finalmente reconoció que padece esta terrible enfermedad, aunque no indicó qué tipo de cáncer. El actor y conductor argentino, radicado en México, Fernando del Solar, lleva varios años batallando contra un linfoma no Hodgkin. Hugh Jackman fue diagnosticado con cáncer de piel en el año 2013.