El Mayor Clásico ofrece mensaje de motivación

En su paso por Estados Unidos, en el marco de su gira, el exponente urbano El Mayor recibió un reconocimiento que le ortorgaron los organizadores de los Premios Latinos por su canción “El cajeroyo”, el cual fue elegido como “Tema de mayor difusión”. En lugar de agradecer por el premio, Emmanuel Reyes, nombre de pila del intérprete de “El maíz”, cedió el reconocimiento al también cantante urbano Ceky Vicini, al considerar que “Klk con Klk” obtuvo mayor éxito.



El cantante, de 26 años, participó además en el show “La mega mezcla de Alex Sensation”, realizado en el escenario del Madison Square Garden, y producido por el empresario artístico Félix Cabrera.



En su paso por Estados Unidos, “El artista de los ricos”, como ahora se hace llamar, se encuentra agotando una agenda de presentaciones en ciudades como Paterson, Bronx, Manhattan, Long Island, Providence, Philadelphia y Boston, entre otras ciudades.



Además de la gira que ha denominado “Cajeroyo USA Tour”, El Mayor se mantiene sonando en la radio con sus últimos temas: “Donde tú ’ta”, una colaboración con el “Artista urbano del año, de los Premios Soberano 2017, Shadow Blow; y Tito Roja.



En días pasados, el intérprete de temas como “La encendedora”, “Choki choki” y “De vitrina” habló sobre su inicio en la industria discográfica e invitó a sus seguidores a seguir sus sueños, ofreciendo un testimonio que denominó “Mensaje de vida”.



“Cuando yo vivía en Las Cañitas y trabajaba humildemente en un ventorrillo, muchas personas me subestimaron, no confiaban; decían que no tenía la oportunidad, ni el talento, todas las puertas se me cerraron, pero luché por mis sueños de ser alguien en la vida sin importar los obstáculos”, dijo el cantante.



Aseguró, que el primer paso para triunfar es saber lo se quiere; el segundo es tener el valor de decirlo, y el tercero, llenarse de fuerza y coraje para realizarlo. “La vida nos pone varios exámenes difíciles, muchos los suspenden porque tratan de copiar a otros y no se dan cuenta que para cada persona hay preguntas diferentes”, puntualizó.