Teatro musical busca un nuevo impulso

El teatro musical es una de las ramas escénicas que menos presencia tienen en las tablas dominicanas, lo cual, según dijo a elCaribe la directora de JAM (Joy and Music) Academy, Elizabeth Lenhart, se debe a los altos costos de las producciones y a que el público está concentrado en el séptimo arte.

Sin embargo, Lenhar cree que esta realidad no significa que quienes están en la pantalla grande tengan la preparación que realmente requiere la industria. “Todo el mundo está enfocado en cine ahora mismo. El aporte está en una sola dirección. El problema de esa dirección es que en cine tampoco hay suficiente entrenamiento (…) quiero seguir en un entrenamiento y educación que va a subir los estándares, los niveles de los artistas”, explicó. La también directora musical aclaró que “le encanta el cine”, pero que además quisiera que se tome en cuenta el aporte de jóvenes que están preparándose en la actuación, no solo como talentos, sino también como público, ya que, considera, se están haciendo “muy pocas” actividades teatrales para niños y jóvenes en la República Dominicana.



Lenhart agregó que sí existe apoyo del empresariado en el teatro, pero que lo difícil es encontrar espacios para las presentaciones. “Para el teatro musical, encuentro que es difícil llamar la atención ahora mismo. Trabajamos en diferentes tipos de producciones cada año llevando público al arte y el teatro en vivo”, sostuvo la artista nativa de Estados Unidos.



Por otro lado, la academia JAM se prepara para llevar a escena el espectáculo Madagascar, una aventura musical, los días 3 y 4 de junio, en la sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito. Solo se realizarán tres funciones, a las 5:30 de la tarde ambos días, y una extra el domingo a las 12:00 del mediodía.



“Creo que ha sido el musical más difícil de la academia, porque es la primera vez que trabajamos personajes que no son seres humanos, son animales todos y, en especial, son personajes icónicos que la gente conoce. Son 110 estudiantes, de 7 a 19 años, los que estarán en escena”, explicó Luis Marcel Ricart, director teatral de la obra.

Una aventura de Dream Works en el TN

Madagascar, una Aventura Musical contará con un elenco integrado por estudiantes de JAM Academy, quienes darán vida a los personajes de la película animada de DreamWorks (2005). Cuenta la aventura de Alex el león, Marty la cebra), Gloria el hipopótamo, Melman la jirafa, el Rey Julien y los pingüinos Skipper, Kowalski, Rico y Cabo.