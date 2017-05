La velocidad, una pasión que mueve a Isel Alina Arias

La adrenalina es un ingrediente esencial en su vida y correr vehículos a alta velocidad es una de sus pasiones. Esa vida efusiva es la que vive Isel Alina Arias, quien es la única mujer que participa en el actual campeonato nacional de automovilismo. Con apenas año y medio de carrera profesional, Alina Arias disfruta de este arriesgado deporte en el país. Ella se siente con plena capacidad de seguir creciendo en el mismo. “Desde pequeñita me ha encantado el olor a gasolina, aceite y todo lo que sea motorizado”, relata Arias. “Todo esto se lo debo a mi padre (Ángel Manuel Arias), quien es ingeniero electromecánico y tenía un taller. Es ahí donde inicia esa pasión por la velocidad”, agrega.



Expresa que ya adulta, junto a otros amigos, realizaba carreras no oficializadas en diferentes lugares del país, lo que la motivó a incursionar en la misma, pero de manera formal, gracias a la ayuda de Frank Lantigua, un excorredor de autos, que le abre las puertas para que demuestre su capacidad al frente del volante. “Recuerdo que mi primer vehículo de competencia fue una Mini-Cooper. Poco después ingresé a un club de corredores de este tipo de carro y es el señor Lantigua que me hace la propuesta de mostrar mis habilidades en la pista de carrera. Gracias le doy por haber confiado en mí”, dice.



En la actualidad, Isel forma parte del equipo JNV Racing, que lidera el español Navarone Martin, quien reside en República Dominicana. “Pertenecer a este equipo es un reto muy grande luego de que el team del que anteriormente formaba parte se disolvió debido al poco respaldo que la casa de las Mini-Cooper daba. Ahora formamos parte de la categoría ST (Street Touring) en la que esperamos realizar un buen trabajo en lo que resta de calendario”.Sostiene que la desventaja que tiene en la actualidad es el haber perdido los 14 puntos que logró en la pasada carrera producto del cambio de categoría, registro que espera recuperarlo en la próxima competencia a celebrarse el 4 de junio del presente año en el Autódromo Sunix de las Américas.



Isel forma parte de un reducido grupo de mujeres que han incursionado en este mundo. La última en hacerlo fue Ileana Fernández, quien vio acción en el asfaltado del autódromo por última vez en 2012 en la categoría Racing Sedan (RS).



La joven promesa de la velocidad tiene como meta para la próxima carrera quedar entre los tres primeros lugares de su categoría. “Como competidora de automovilismo, donde predominan los hombres, me siento como una reina, ya que todos me respetan fuera de las competencias, aunque todo es diferente en cada una de las competencias”, explica la joven piloto dominicana.



Actualmente cuenta con el respaldo de las empresas Motul, Misuri Comercial 555, Caibbean Sear Service, BelCam Studio, Tunning Sports, Gimnasio Atlético Punta Cana, Smart Auto Solutions Pinturas Express, Proyecto Mujer-Mujer del BHD León, Pearl Beach Club Punta Cana.



Cambiar pensamiento



Todo lo que Isel Alina Arias lleva detrás es una causa socio-cultural muy importante: cambiar la imagen que la sociedad tiene de la mujer dominicana y demostrar que las actividades no tienen género, que querer es poder.



“Lamentablemente en nuestro país cualquier mujer con una opinión en el automovilismo es considerado un problema y eso puede llegar a ser un poco difícil y una de mis mayores metas es poder cambiar esa imagen que la sociedad dominicana tiene de las mujeres y somos nosotras mismas que tenemos que empezar a hacer esto”, sostuvo.



Manifestó que la práctica de este deporte no es imposible y que su presencia en el autódromo erradicaría el pensamiento “machista” que en muchos casos existe.



“Muchas veces nosotras mismas implantamos el machismo y es por eso que quiero que más mujeres practiquen este deporte, que vean mi ejemplo, porque se puede. No es imposible. Es simplemente una cuestión de yo creo y yo quiero”, indicó Alina Arias en visita a Multimedios del Caribe.



Dominicana de nacimiento, Isel vivió la mayor parte de su vida en Alemania y España y ha recorrido distintas partes de América, Europa, Australia, África y el Medio Oriente, por lo que se considera ciudadana del mundo.



En otra faceta



En la actuación de cine ha encontrado una nueva forma de adrenalina completamente diferente: entrar en personaje es para ella la oportunidad de encarnar a otra persona y su mundo, en muchos casos sin necesidad de un doble de riesgo.



“La actuación es otra de mis grandes pasiones”, expresa. “A la actuación también le dedico mi tiempo al igual que a las otras cosas de las que sé hacer. Es un mundo muy hermoso del que me apasiono cada vez que estoy envuelta en él”, agregó.



Isel tiene como maestros a grandes de la actuación como María Castillo, Laura García Godoy y Kat Montes, lo que representa un honor para ella, tomando en cuenta que apenas comienza su camino en el mercado creciente del cine dominicano. Hace poco tuvo la oportunidad de protagonizar junto al actor Jean Jean, el video del tema de Jalsen Santana y Tony Almont “Canción de redención”, de la película Cuentas por cobrar del director Ronny Castillo.



Nada de descanso



Isel, quien reside en Punta Cana, practica, además de la velocidad, otros deportes que la hacen sentirse en forma.



“Soy muy apasionada por los deportes y más si son extremos y de mucho riesgo como la velocidad”, indicó.



Alina Arias saca su tiempo para entrenarse en el surfing, las artes marciales (Muay Thai), la escalada, el wakeboarding y el voleibol. Además trabaja en una empresa privada en la comunidad de Punta Cana.

Sueña con tener una escuela de aprendizaje

Isel no lo quiere tener todo. Ella también quiere aportar su granito de arena en la enseñanza de este deporte, que cautiva a muchos cada vez que asisten al autódromo a presenciar una carrera.



“Me gustaría tener una escuela donde enseñar a jovencitas sobre la velocidad para que puedan insertarse en este deporte en un futuro no lejano. También sueño con tener una fundación. Soy de las personas que le gusta dar de lo que ha recibido gracias ese respaldo constante”, dijo. Actualmente cuenta con la ayuda de Laurentino Constenla, un preparador costarricense de suspensiones.

Desde pequeña siempre me gustó la velocidad. Es una pasión que disfruto al máximo cuando estoy corriendo”.

Isel Alina Arias

Corredora profesional

Isel es una chica con muchas cualidades. Es un honor poder trabajar con ella en el campeonato”.

Navarone Martin

Corredor equipo JNV Racing