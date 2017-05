XXVI Graduación Ordinaria de la Universidad de la Tercera Edad

El 30 del pasado mes de abril, la Universidad UTE celebró su XXVI Graduación Ordinaria en la que recibieron sus títulos 158 nuevos profesionales, aumentando a unos 6,000 egresados de esta Universidad de Excepción en las diferentes carreras que a nivel de Grado, Post-Grado y Maestría imparte este innovador Centro Educativo en sus 30 años de fundado por un valioso grupo de educadores nacionales e internacionales, encabezado por el profesor José Nicolás Almánzar García, quien es su fundador y rector.



Como ha sido costumbre, en cada graduación, se presenta un Orador u Oradora Invitada procedente del sector académico, intelectual, empresarial, político, legislativo, etc. contando en esta graduación con la valiosa y distinguida dama Doña Ángela Hernández, Premio Nacional de Literatura del recién pasado año 2016.



Para que los lectores de este importante medio de comunicación como es elCaribe conozcan la grandeza intelectual de nuestra Oradora Invitada, me complace señalar a continuación algunos de sus datos más importantes y parte de sus logros intelectuales en el transcurso de su vida:



Ángela nació en la comunidad de Buena Vista, que por su progreso e importancia hoy es un distrito municipal del atractivo y fresco municipio de Jarabacoa, donde siempre hay primavera, de lo cual soy un testigo de excepción, pues tuve la suerte de conocer esta ciudad cuando en 1957, con apenas 22 años de edad, fui designado Inspector de Educación del Distrito Escolar No. 52, cuando este tipo de funcionario venía a ser el representante de la cultura del pueblo y en cuya ciudad me saqué el premio mayor al casarme con mi única Esperanza, con la que llevo 58 años de feliz unión matrimonial.



Cursó su bachillerato en menos de 4 años, pues por su dedicación e inteligencia el entonces director del Liceo Secundario de Jarabacoa, licenciado José Antonio Guzmán y Fabián le permitió presentar el tercero y el cuarto curso del Bachillerato.



Como no me es posible mencionar por falta de espacio la obra literaria de nuestra Oradora Invitada, destaco solamente las siguientes:



En Poesía: Arca Espejada, Editorial Alas, Santo Domingo, y Telar de Rebeldía, Editorial Espacios Culturales, Santo

Domingo, 1998.



II. Ensayos: La Mujer de la Historia Dominicana, Santo Domingo, 2009,

publicado por el Ministerio de la Mujer.



III. Cuentos: Masticar una Rosa, Editorial Alas, 1993. El Peso del Rocío; Cuentos Reunidos, Editora Nacional, Santo Domingo, 2011.



Todos sabemos lo difícil que es este género literario y son muy pocos los que osan cultivarlo, salvo casos muy excepcionales, como son los del profesor Juan Bosch, catalogado como uno de los mejores cuentistas de América, y quien en el año 1930 escribió uno de sus primeros cuentos titulado “La Mañosa”, que en el fondo no es más que una crítica muy profunda sobre la situación política que vivía el país con el gobierno que en 1930 había iniciado el presidente Trujillo, cuyas barbaries son conocidas por todos.



IV. Entre sus novelas principales podemos mencionar:



1. Mudanza de los Sentidos, premiada en el año 2004, por la Editorial Cole, de

Madrid, España.



2. Metáfora del Cuerpo en Fuga, Santo Domingo, Editorial Cole, año 2007.

Debo destacar que este es uno de los más difíciles géneros literarios porque en él se describen y se narran acciones fingidas imitando las de la vida real, de donde se desprende la mayor dificultad para cultivarlo. Sin embargo, nuestra excelente Oradora Invitada lo hace con la mayor facilidad y sencillez. No son muchos los escritores nacionales que cultivan este género, de tal manera que para mencionar un solo ejemplo, tenemos el caso del escritor dominicano Dr. Joaquín Balaguer, autor de una gran cantidad de títulos en géneros diferentes y solo en su libro “Los Carpinteros”, es en el que incursiona en este difícil género literario.



Ángela mantuvo atentos y casi embelesados al concurrido Auditórium motivado por el valioso contenido de sus palabras, casi improvisadas, quien destacó una actividad que hace algunos años introducimos en esta universidad como es la Educación Intergeneracional que actualmente desarrollan importantes países de la Unión Europea, así como el avance de la Educación Permanente, que predica el moderno principio de que la educación es un proceso continuo y permanente a través de toda la vida.



No menos importante resultaron ser las palabras de agradecimiento de la participante de Psicología Dra. Gloria Angelita Mármol Peña, quien al obtener el mayor índice académico le tocó pronunciar el discurso de gracias en nombre de todos los graduandos.

De su discurso podemos destacar lo siguiente:



Este acto marca el fin de uno de los caminos más importantes para nosotros, obtener un título académico que nos permitirá insertarnos en la sociedad y sus roles productivos, incidir en su desarrollo e impactar en el bienestar humano.



La Universidad de la Tercera Edad fundamenta sus enseñanzas a través de las diversas técnicas andragógicas orientadas a educar a personas adultas con una visión inclusiva, en la que tanto mujeres y hombres de la tercera edad, tengan la oportunidad de desarrollar sus capacidades y aptitudes. Gracias a esta universidad, hoy podemos demostrar que la edad no constituye una barrera cuando se tienen auténticos deseos de superación personal y profesional.



El modelo andragógico nos ha permitido participar del proceso enseñanza-aprendizaje, en el que podemos interactuar con los facilitadores en un escenario compartido, como adultos con características similares y en un marco de respeto a nuestras aptitudes, destrezas y experiencias adquiridas durante nuestro desarrollo humano.



Esta experiencia educativa nos deja un gran legado que nos acompañará por el resto de nuestras vidas, entre los que se destacan la amistad, el aprendizaje adquirido y el respeto de cada uno de nuestros maestros, quienes fueron nuestros aliados en el proceso de formación, ofreciéndonos sus conocimientos y experiencias, no tan solo como profesionales, sino como personas comprometidas con el crecimiento y el bienestar humano.



En los programas entregados señalé los principales logros alcanzados por esta universidad en los últimos años, sin embargo, por su importancia describo los dos siguientes:

I. Mediante Resolución No. 11-2017, el Consejo Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (CONESCYT), aprobó la Evaluación Quinquenal de la UTE y su Plan de Mejora, previamente presentado que se han convertido en verdaderas fortalezas para el desarrollo de la docencia, investigación y extensión.



II. Está finalizada la construcción del edificio de parqueos, que fue concebido con el propósito de contribuir con el bienestar, la circulación vial, y con la seguridad de la familia uteísta. Su inauguración está programada para una fecha próxima.



Bendiciones en este 30vo. aniversario de la UTE bautizada por sus seguidores como la Universidad de la Vida y la Esperanza.