Reacción

Manuel Crespo afirma liderazgos de Hipólito, Danilo y Leonel cumplieron su ciclo

14/05/2017 05:19 PM - Redacción

Critica las declaraciones del ex presidente Hipólito Mejía, en el sentido de que no existe liderazgo para sustituirlo a él, al presidente Danilo Medina y al ex presidente Leonel Fernández