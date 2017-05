Ponen a la venta boletas para ver a Peter Cetera

El exlíder de la banda norteamericana Chicago, Peter Cetera, será el primer artista internacional y con compra de boletas que se presentará en el Anfiteatro de Puerto Plata.



Las boletas para el concierto de Cetera, pautado para el próximo 10 de junio bajo la producción de Luis Medrano, ya están disponibles en Uepa Tickets, Tickets Express, Todo Tickets, Puerto Plata Cigar Club, Playa Dorada Golf Club, Blue Jacktar; en los supermercados José Luis, Playero, en Sosúa; Janet, en Cabarete, y los supermercados Nacional y Jumbo del país.



Con más de 300 éxitos musicales en el pop-rock y millones de copias vendidas, Peter Cetera tiene un repertorio en el que figuran temas como “Glory of love”, “Restless heart”, “Baby what a big surprise”, “Stay the night”, “If you leave me now”, “You’re the inspiration”, “Still getting over you”, “The next time I fall” y “Happy man”, entre otros.



La presentación de Cetera forma parte de las actividades de Puerto Plata DR Open 2017, el tour latinoamericano de golf que organiza la PGA.