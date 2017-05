Premian a dominicana como “Mujer del Año de la HBA (WOTY)” en NY

Una dominicana recibió el premio "Woman of the Year "(Mujer del año) en los EE.UU, en un evento celebrado por la por la HBA en Hilton Midtown, New York.

Adilka Indhira Fernández de White, quien es actualmente es directora de Soluciones e Implementaciones para UPS, con la responsabilidad del sector de la Salud en toda América del Norte, recibió el reconocimiento en la actividad realizada el 11 de mayo.

El premio de la HBA Rising Stars se le otorga a profesionales en diversos sectores de la industria de la salud, incluyendo farmacéutica, biotecnología, publicidad, relaciones públicas, educación médica e investigación de mercado, entre otros campos.

Los nominadas por los socios corporativos de la HBA, son “Estrellas Crecientes” que representan diversas etapas y disciplinas de carrera, y han demostrado logros notables y una atención demostrada al avance de sus carreras.

Entre los logros por los que recibió el galardón, en 2016 Adilka se convirtió en miembro del Consejo Hispano Corporativo de Atlanta (HCCA) y miembro activo del Consejo Asesor de Atlanta del Fondo Hispano de Becas.

La joven licenciada en Ingeniería Industrial por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), con un Master en Logística de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) en conjunto con la Escuela de Organización Industrial de España (EOI); y una maestría en Ingeniería Industrial: Logística y Pista de Fabricación del Instituto Tecnológico de Georgia (GaTech), además de otros cursos y entrenamiento recibido.

Labor en UPS

Como directora de Soluciones e Implementaciones, Adilka liderea un equipo de soluciones y profesionales de la implementación que apoyan a la unidad de negocio Logística y Distribución de UPS en el proceso de incorporación de nuevos negocios y crecimiento de clientes existentes.

Adilka ha estado en UPS por más de 13 años. Durante su tiempo con la empresa, ha sido muy importante en la conducción de nuevas oportunidades de negocio, la retención de clientes existentes y la mejora de las soluciones y los procesos de aplicación a través de la Junta.

Además de sus responsabilidades laborales en UPS, Adilka ha sido miembro activo de "Crecer", el Grupo de Recursos Empresariales Latinos de UPS (BRG) y actualmente es la presidente dl organismo.

Ha sido una ejecutiva clave en el desarrollo de la estrategia general de "Crecer " de apoyar el crecimiento de negocios de UPS a través de ganar participación de mercado en la comunidad hispana y hacer de esa la compañía de elección para los latinos.

Antes de "Crecer", Adilka era parte de la Dirección de Desarrollo de Liderazgo de Mujeres de UPS y participó activamente en los programas de WLD como organizador principal y participante.

Biografía

Adilka Fernandez de White nació en la República Dominicana, habiendo realizado sus estudios básicos y secundarios en el Colegio Santo Domingo, donde se destacó como estudiante sobresaliente, habiendo también obtenido, al término de su graduación de bachiller la nominación como Estudiante Sobresaliente de la Republica Dominicana, además de haber sido reconocida el pasado mes de Noviembre 2016 como Egresada Destacada de INTEC en el 2016.

Reside actualmente en Woodstock, Georgia, EE.U, con su esposo el ingeniero electromecánico Jason White y sus dos hijos Elías Andrew y Lucia Grace.

Acerca del premio “Estrellas en ascenso”

HBA Rising Stars son profesionales en la etapa temprana a mediados de su carrera. Representan a varios sectores de la industria del cuidado de la salud y son designados por las organizaciones de socios corporativos de HBA. Cada organización elegible del Socio Corporativo designa una o dos estrellas que ascienden a los siguientes criterios:

· Es un empleado de una empresa HBA Corporate Partner

· Está en los primeros 15 a 20 años de su carrera profesional

· Contribuye significativamente a su organización, preferentemente en numerosas áreas

· Ejemplifica el liderazgo y es un modelo para otros

· Asiste a los que están en posiciones subordinadas o de iguales y es un jugador de equipo

· Demuestra dedicación a la industria de la salud

· Es un verdadero ejemplo de talento que su organización quiere reconocer formalmente

La etapa temprana de la carrera se define como hasta 20 años de experiencia profesional de la industria. (Tenga en cuenta que este criterio es nuevo y no es aplicable a las estrellas nacientes nombradas anteriormente)

Acerca de HBA

Propósito central

Para promover el avance y el impacto de las mujeres en el negocio de la asistencia sanitaria.

Misión

La asociación Healthcare Businesswomen es una organización global sin fines de lucro compuesta por individuos y organizaciones de todo el sector de la salud comprometidos con:

* Alcanzar la paridad de género en las posiciones de liderazgo

* Facilitando la carrera y las conexiones comerciales

* Proporcionar prácticas eficaces que permitan a las organizaciones realizar el potencial completo de su talento femenino

* El HBA cumple su misión a través de sólidas redes de negocios, educación, investigación, defensa y reconocimiento para individuos y empresas.

Historia del HBA

La HBA está en su cuarta década y ahora tiene cerca de 8.000 miembros individuales y casi 120 socios corporativos, la organización puede mirar hacia atrás con orgullo durante décadas de servicio a las mujeres en la industria de la salud. El HBA fue formado en 1977 por cinco mujeres profesionales en el área del Noreste de los Estados Unidos:

Diane Anderson

Peg Dougherty

Millicent Gryczka

Sheila Sinkking

Ruth Smith, MD

Estos fundadores reconocieron la necesidad de que las mujeres en salud se unan para intercambiar información y recursos de la industria y la carrera. Comenzaron informalmente, pero las reuniones crecieron rápidamente en número y condujeron al establecimiento de la Asociación de Empresarias de la Salud (HBA).

Sobre el establecimiento del HBA en 1979 como sin fines de lucro, los acontecimientos fueron llevados a cabo en New Jersey, Nueva York y Pennsylvania. A medida que los miembros se reubicaban y deseaban los programas de creación de redes y habilidades ofrecidos sólo por el HBA, la asociación se expandió para satisfacer las necesidades de las mujeres de la industria en todo el país y en todo el mundo.

En el año 2000, el primer capítulo del HBA fue lanzado en Atlanta, seguido por el área de San Francisco / Bay Area y los capítulos de Boston en 2001. En 2004, el Capítulo de Metro y tres filiales-Chicago, Indiana y Mid-Atlantic-fueron inaugurados como capítulos. Hoy en día también hay capítulos en Europa, Florida, Gran Filadelfia, Ohio, Research Triangle Park, California del Sur, San Luis y Dallas.