Sting, entre acordes, éxitos y algarabía

Por tercera ocasión, el músico británico Sting se reencontró con su público en suelo dominicano. Esta vez, fue gracias a su tour “57th & 9th”, el cual presentó la noche del sábado en el salón Filmore de Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana y en el que brindó lo mejor de su historia.



Bastó una hora y media para que el ex bajista de la banda The Police, de 65 años, presentara un show cargado de energía con los temas de su más reciente álbum, que lleva el mismo nombre de la gira, y los más emblemáticos de su trayectoria con la agrupación y como solista.



“Synchronicity”, de 1983. “Spirits in the material world”, escrita por él y publicada en 1981; “Englishman in New York” (1988); “She’s too good for me”, de 1993; “I hung my head” y otros como “Can’t stop thinking about you”, “One fine day”, “Petrol head” y “Down, down, down”, de su disco “57th & 9th”, el decimosegundo de su carrera como solista, fueron los primeros interpretados por un jovial Sting, quien vestía pantalones negros y t-shirt gris.



“Muy buenas noches querido público dominicano. Me siento muy feliz y honrado de estar aquí una vez más”, dijo en un perfecto español que motivó los aplausos de quienes se dieron cita a disfrutar de los éxitos del cantante.



“¿Qué tal?”, preguntó y a seguidas presentó la banda que le acompañaba, compuesta por cuatro músicos, tres coristas y un invitado especial, su hijo Joe Sumner, de 41 años, quien tuvo una presentación previa a la del rockero ganador de 10 premios Grammy.



Fueron 23 canciones las que interpretó, Gordon Matthew Thomas Sumner, nombre de pila de Sting, sin hacer pausas, con sonido impecable y un atractivo juego de luces.



En más de una ocasión, el público se puso de pie a corear junto al británico las canciones que preparó. Los temas más aplaudidos y coreados fueron “Roxanne”, de 1978, la cual fue versionada en 1999 por George Michael; “Every breath you take”, “Desert Rose”, “So Lonely”, “Message in a bottle” y “Fields of gold” del año 1993, con los que todo el público se puso de pie.



“Muchas gracias a todos. ¡Adiós amigos!”, fueron sus palabras de despedida ante un público que quedó ansioso por seguir escuchando los éxitos del también actor. El nombre del álbum y la gira de Sting proviene de la intersección que el intérprete debe cruzar cada vez que se dirige al estudio de grabación en Nueva York.



Contraparte

El show del cantautor británico inició a las 8:00 de la noche, hora para la cual estaba pautado, con el repertorio del cantante dominicano Pavel Núñez. En su papel de anfitrión y contraparte, Pavel interpretó temas como “Amor y perdón”, “Dime si lo ves”, “Viene gente”, “Al otro lado de la calle”, “Paso a paso” y “Te di”.



Seguido de su presentación, llegó el turno de Joe Sumner, quien subió a tarima únicamente acompañado de su guitarra y concluida su participación de al menos 15 minutos, entró la banda rockera The Last Bandoleros, quienes mantuvieron al público muy atento a su participación.



Audiencia

Según informó SD Concerts, del empresario artístico Saymon Díaz, a elCaribe, la presentación del “57th and 9th World Tour” de Sting en la República Dominicana reunió a aproximadamente cuatro mil personas en el salón Filmore deHard Rock Hotel & Casino Punta Cana. En la agenda conjunta de Hard Rock y SD Concerts continúa el concierto de la banda estadounidense Maroon 5, encabezada por Adam Levine, el próximo 9 de septiembre.l





Sting: “Gracias por cantar con nosotros”





“Tocaba desde ‘I was brought to my senses’ hasta ‘Mercury falling’ y ‘Every little thing she does is magic’ de ‘Ghost in the machine’ ayer (sábado) en la prueba de sonido. Hemos terminado incluyendo los últimos en la lista de la noche de anoche. Gracias a la audiencia en Punta Cana, República Dominicana, por cantar junto a nosotros”, escribió Sting en sus redes sociales la mañana del domingo.