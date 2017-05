Se ha avanzado un 33% de ley partidos

16/05/2017 12:00 AM - Suedi León

El 33% de la totalidad de los artículos de la ley de partidos y organizaciones políticas, que está siendo discutido en el Congreso Nacional ha sido consensuado por la Comisión Bicameral que tiene a su cargo el estudio de la pieza. La información fue dada por el senador Arístides Victoria Yeb quien preside dicha comisión.



En la reunión de ayer, que se extendió por cerca de cinco horas fueron abordados los artículos 19, 20 y 21 que trata de las prohibiciones que tienen los partidos políticos, los estatutos y la renovación de los organismos internos respectivamente.



Dentro de estas prohibiciones está la de despojar de candidaturas, que hayan sido válidamente ganadas en procesos convencionales internos o en elecciones primarias a dirigentes o militantes del partido o, para favorecer a otras personas, incluyendo a las del mismo partido o agrupación política, o de otro partido o agrupación política.



“Los partidos políticos tendrán prohibido favorecer o privilegiar a determinados candidatos internos con informaciones, apoyo económico o de cualquier otra naturaleza en detrimento de los derechos de otro u otros candidatos de la misma organización política” mencionó el senador peledeísta por María Trinidad Sánchez como una de las normas que aprobaron los legisladores a unanimidad.



Asimismo, dijo que los partidos no podrán recibir fondos que no pueda determinarse el origen de su procedencia.



“En este proyecto de ley vamos a establecer un nivel de transparencia para todos los partidos políticos en todos los aspectos”.



Igualmente, tocaron el tema de la suplencia femenina, que en caso de una candidata renunciar sea suplantada por otra fémina. “Dejamos sobre la mesa el tema de la suplencia femenina, para establecerlo claro en la ley y no dejarlo a la interpretación de ningún partido político” expuso.



Agenda de trabajo



Se informó que este jueves se iniciará con el estudio de la ley electoral, en una reunión en el Salón Polivalente del Senado de la República. La Comisión Bicameral se reúne cada lunes y jueves en la Cámara de Diputados y en el Senado, respectivamente. El método de trabajo es “estudiar un punto y aprobarlo, teniendo como marco de referencia los proyectos sometidos por la Junta Central Electoral”.

El PRD deposita ley de partidos ante comisión

El Partido Revolucionario Dominicano depositó su versión de la ley de partidos ante la Comisión Bicameral. Con este ya son dos los partidos mayoritarios que la entrega. El PRM depositó una versión preliminar el pasado jueves. De los mayoritarios faltarían entonces el de la Liberación Dominicana y el Reformista Social Cristiano. En tanto que los minoritarios ya llevaron por escrito los puntos, que a su juicio, deben ser tomados en cuenta.