El CNM escogerá siete jueces con un nuevo reglamento

Durante su primera sesión, el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) tomó varias decisiones con el objetivo de seleccionar los cinco jueces del Tribunal Superior Electoral (TSE) y dos de los miembros de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), que por razones de edad deberán abandonar sus funciones en el Poder Judicial. En el encuentro, el CNM designó un equipo técnico para el apoyo de los trabajos, el cual estará coordinado por el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Espinal.



También se escogió al presidente Danilo Medina, en su condición de presidente del CNM, como vocero del consejo, o quien este designe. Para el primer encuentro, Medina designó al consultor jurídico para que sirva de vocero en su representación.



Espinal informó que el presidente Medina sometió a los miembros del consejo resolver si se trabajaba con el reglamento existente o si se procedía a adoptar un nuevo reglamento, a lo que los integrantes del CNM decidieron conformar una comisión integrada por Reinaldo Pared Pérez, presidente del Senado, quien la presidirá, el magistrado Frank Soto, secretario de CNM, y el senador José Ignacio Paliza. Agregó que dicha comisión contará con el apoyo del equipo técnico.



Además, se dispuso adoptar un formulario estandarizado para sometimiento de las candidaturas, para lo cual la Comisión deberá someter una propuesta en la próxima reunión del CNM.



El CNM decidió que los jueces a elegir serán cuatro magistrados de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), tres de carrera y uno fuera de la carrera. Asimismo, se elegirán los magistrados del TSE y sus suplentes. En cuanto a los jueces del Tribunal Constitucional (TC), el CNM se esperará a que concluya el periodo para el cual fueron elegidos los cuatros miembros.



Una disposición transitoria de la Constitución del 2010 establece tres grupos de jueces de seis años un primer grupo, nueve el segundo y 12 años el tercero, por lo que su período termina en diciembre del 2017.



Decisiones unánimes



Flavio Darío Espinal afirmó que todas las decisiones se tomaron de forma unánime, al tiempo que anunció que la próxima convocatoria del CNM será para el 22 de mayo a las 5:00 de la tarde. En esa fecha se tratará y decidirá sobre la propuesta de Reglamento y Formulario estandarizado que deberá trabajar la comisión designada para esos fines.



La reunión del CNM obedece a la convocatoria realizada por el presidente Danilo Medina, de acuerdo a la ley 138-11, Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura.



Durante una rueda de prensa en el salón Orlando Martínez del Palacio Nacional, Espinal sostuvo que se trata de un evento de la mayor relevancia en la vida institucional del país e indicó que en la primera sesión estuvieron presentes todos los miembros del CNM.

“Fue una reunión muy cordial y respetuosa, con un espíritu participativo y de colaboración en la discusión de los temas sometidos a la consideración del CNM”, agregó Espinal.



Flavio Darío Espinal informó que la página oficial del Consejo Nacional de la Magistratura será reactivada para que sirva de canal permanente de información. Dijo, además, que el reglamento tratará lo concerniente a la solicitud de televisar las reuniones del CNM.



En la primera sesión del CNM participaron, además del presidente Danilo Medina, los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, Reinaldo Pared Pérez y Lucía Medina; el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán. Igualmente, el procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez; el senador José Ignacio Paliza y la diputada Josefa Castillo, representantes del Partido Revolucionario Moderno (PRM). También estuvieron el juez de la Suprema Corte de Justicia, Frank Soto, quien funge como secretario del Consejo Nacional de la Magistratura y el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Espinal.



Reacciones



La Fundación Justicia y Transparencia abogó ayer por la escogencia e integración de las altas cortes libres de influencias políticas, con jueces imparciales e independientes, así como por un proceso inclusivo e igualitario para las mujeres y propuso a varias personas para los cargos.



Trajano Potentini, presidente de la fundación, manifestó que la organización tiene la aspiración de que para la selección de la matrícula de la SCJ en cumplimiento de la ley, se tome en consideración que el 75% de los jueces provengan de la carrera judicial.



Explicó que ante la inminencia de la designación por mandato constitucional de los 5 titulares y 5 suplentes del TSE, más de los 3 o cuatro miembros de la SCJ.



De igual modo, sugirió al Consejo Nacional de la Magistratura recoger las pasadas experiencias y que sea un proceso transparente y participativo, donde los medios de comunicación sean parte y den seguimiento a los trabajos fungiendo como vigilantes y veedores.



Potentini planteó, además, la necesidad de que los perfiles de los nuevos jueces sean de una trayectoria ética y moral impoluta en su accionar público o privado, que no tengan antecedentes penales, que exhiban una formación profesional sólida y tengan experiencia probada en el área. También personalidad equilibrada, compromiso social, estar al día en sus obligaciones tributarias, no estar vinculados ni comprometidos con partidos políticos y una conciencia cívica libre de ataduras que garanticen la independencia e imparcialidad.



La fundación propuso como posibles nombres a tomar en consideración para el Tribunal Superior Electoral al magistrado José Alejandro Vargas, Julio César Madera y Román Jáquez. En tanto que para la SCJ sugirió a los magistrados Nancy Salcedo, María Garabito Ramírez, Arelis Ricourt Gómez, Rafael Vázquez Goico, Justiniano Montero y Daniel Nolasco.



De su lado, el Foro Permanente de Partidos Políticos de la República Dominicana (Fopppredom) solicitó ayer al presidente Danilo Medina y a los demás miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) que pongan los oídos en el corazón del pueblo para la escogencia de los jueces de las altas cortes.



José Francisco Peña Guaba, secretario general del Foro, manifestó que se hace necesario que el CNM elija profesionales independientes, transparentes y que generen confianza en los principales actores políticos y de la sociedad en general al ocupar los puestos en la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y el Tribunal Superior Electoral (TSE).



“Estamos convencidos que el presidente de la República va a escuchar lo que la población demanda en esta ocasión y apostamos a que sea así, de que este proceso de selección sea transparente”, afirmó. Sin embargo, Fopppredom dijo no tener candidatos preferidos, pero que si el CNM entiende que hay jueces actuales que puedan ser ratificados, la organización no se opone siempre y cuando haya un consenso de todos los partidos y la sociedad civil.

El CNM deberá elegir al menos siete jueces

El pasado 25 de abril, el presidente Danilo Medina convocó para el 15 de mayo el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), para escoger los nuevos jueces del Tribunal Superior Electoral (TSE), así como los de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) que hayan renunciado o cumplido la edad para estar en el cargo.



El CNM deberá elegir al sustituto del vicepresidente de la SCJ, Julio César Castaños Guzmán quien pasó a ser presidente de la Junta Central Electoral (JCE), dejando vacante su cargo en el Poder Judicial.



Los jueces del TSE que deberán ser sustituidos o ratificados son Mariano Rodríguez, presidente de la corte, así como José Manuel Hernández, John Güilliani, Mabel Féliz Báez y Marino Mendoza.