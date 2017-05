Medidas para combatir la conjuntivitis viral

Actualmente, muchas personas son afectadas por la conjuntivitis, situación que ha llevado a muchos a tomar medidas para no ser contagiados. Aunque existen varios tipos, como la bacteriana (causada por estafilococos, estreptococos o haemophilus), y la alérgica(ocasionada por ácaros del polvo, polen y cosméticos), es la viral la que más está afectando.



Este tipo de conjuntivitis es altamente contagioso, por ser provocado por varios virus como el adenovirus; si sientes lagrimeo, molestia por la luz, sensación de un cuerpo extraño dentro del ojo, secreciones e irritación, estos son algunos de los principales síntomas de esta inflamación de la conjuntiva (tejido delgado que cubre la superficie interna de los párpados), explica la oftalmóloga Maritza Mínguez, del Centro Láser.



Puede que al principio aparezca de manera unilateral, sin embargo, en la mayoría de casos, la conjuntivitis termina afectando los dos ojos. “Un ojo se afecta primero, y luego a los dos o tres días pueden aparecer los síntomas en el otro”, indica Mínguez.



La conjuntivitis se puede contagiar fácilmente de una persona a otra, por ejemplo, cuando alguien tose o estornuda; además, éstos virus o bacterias pueden llegar a los ojos por hacer contacto con objetos contaminados como toallas, cosméticos, lentes de contacto, etc.



Prevención



Como es un virus, la propagación es muy fácil , por lo que la higiene es fundamental, tanto para quienes están contagiados como para los que no lo están, comenta Mínguez.

Para su prevención, la doctora recomienda, en ambos casos, lavarse con frecuencia las manos y mantener los ojos limpios. Asimismo, evitar compartir objetos personales con los demás; no compartir toallas o sábanas con otra persona. Si solo está enfermo uno de sus ojos, use una toalla para cada uno. De igual manera, no se bañe en piscinas si tiene la afección, y lave con agua caliente las toallas y la ropa de cama para evitar contaminar a los demás.



“A las personas afectadas se les debe dar licencia para evitar la dispersión de la afección en el lugar en donde trabaja o estudia, como la universidad y la escuela”, señala la oftalmóloga.



Tratamiento



Existe una gran cantidad de gente que decide no ir a l médico, porque entienden que es una afección que se quita sola; no obstante, Mínguez sostiene que “siempre es recomendable ir al médico, no se automedique”.



La conjuntivitis viral puede diagnosticarse con frecuencia de acuerdo a los signos, síntomas y por los antecedentes del paciente... Por lo general, no son necesarias las pruebas de laboratorio para diagnosticar la conjuntivitis viral. Sin embargo, se pueden realizar pruebas si se sospecha de la presencia de una forma más grave de este tipo de conjuntivitis, como la causada por el virus del herpes simple o el virus de la varicela-zóster.



La conjuntivitis puede permanecer como mínimo una semana. En consulta, dependiendo de los síntomas, el médico le indicará gotas y lágrimas artificiales. Algunas gotas para los ojos poseen antihistamínicos (sirve para aliviar alergias) u otros fármacos que pueden ser útiles para las personas con esta inflación ocular; de igual forma, si es necesario, en algunos casos se les indicará antibióticos y anti-inflamatorios, destaca Mínguez.



Es importante ir a consulta, ya que, según la especialista, pueden aparecer complicaciones; por ejemplo, las córneas se pueden afectar, en ese caso el médico tiene que indicar medicamentos especiales.



Durante el reposo en casa, debido a la conjuntivitis, es usual que los afectados utilicen un paño limpio mojado con agua fría encima de los párpados cerrados, quienes lo han utilizado dicen que se siente la mejoría, pero de igual forma es relajante usar uno con agua tibia.

Propagación

Esta enfermedad ocular se propaga de manera fácil, por ejemplo, por el contacto con objetos contaminados con el virus o bacterias que la causan; así como compartir las toallas, lentes y cosméticos con personas que tienen la afección.