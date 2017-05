Rosana: “En la música hay que dar la verdad de lo que uno siente”

Rosana vive de la música; ya sea componiendo o interpretando, es su pasión plasmar sus emociones y verdades y compartirlas con el mundo. Para la cantautora española, cuando se compone, es prioritario reflejar la verdad sobre lo que se siente y, a partir de ahí, adaptar y armonizar con los colores que se consideren acorde, preferiblemente, de acuerdo al momento por el que se está atravesando musicalmente.



Según dijo a elCaribe, mantenerse vigente en la industria musical no es una cuestión de actualizarse o ir acorde a los ritmos del momento, sino de desnudar las emociones y acompañarlas de los ritmos apropiados.



“Pienso que en la música siempre hay que dar la verdad de lo que uno siente (…) en la canción uno está obligado a entregar sus emociones al desnudo y en la producción vestirla, respecto a lo que es la época, que ahora mismo es la calle”, explicó la también productora musical de 53 años.



Un ejemplo de esto lo estampa en su nuevo disco, La memoria de la piel, el cual presentó luego de cinco años de silencio musical en los estudios. En este, Rosana conjuga la seducción, energía y sensibilidad en su búsqueda de entregar el “resultado de lo que ella misma es”.



“Me parece que podría ser el resultado natural de una evolución, de estar viva y querer compartir con la gente quién soy y cómo siento en este 2017”, analizó. “Me temo que soy la misma de siempre, el mismo desastre de siempre que sabe lo que quiere porque recuerda de dónde viene y que sabe que lo que más le gusta es hacer música y lo que más adora es compartirla con el ser humano”, agregó al describirse.



Rosana Arbelo Gopar, nombre de pila de la artista, como compositora, dijo que le sorprende ver la manera en la que nuevos públicos se suman a su carrera artística, pese a que -según sostiene- no escribe canciones en busca de crear nuevos fanáticos ni mantener los existentes ya que el hacer una canción, para ella, tiene que ser basado en la necesidad de compartir algo que siente y nada más que eso. Por ejemplo, consideró que con La memoria de la piel ha atraído a sus conciertos a niños y jóvenes que no eran seguidores anteriormente y que en sus presentaciones corean sus temas como cualquier seguidor de siempre. “No tengo ni idea de qué es lo que hace eso; no forma parte de una estrategia desde la composición, surge de manera natural”, explicó previo a considerar que si tiene algún estilo, como artista, “es el de no tener ninguno”.



Recordó que en un concierto en Argentina, en días pasados, un pequeño cargaba un letrero que decía: “Rosana, hoy es mi cumpleaños y sos mi regalo”, al cual invitó al escenario mientras interpretaba “Hoy”.



Inmersa totalmente en su gira actual, Rosana piensa que le falta “absolutamente todo” por aprender, ya que se define como una persona que cree que lo mejor siempre está por llegar y que no olvida de dónde viene, aunque solo sea para saber a dónde quiere ir.



Enfatizó que le gusta dedicarse de lleno a sus tours ya que, para ella, es el encuentro con su gente. “Realmente es en la gira donde te encuentras con ese público que se lleva tu música a su vida, a formar parte de su discografía, por eso intento regalarles todo lo que tengo”.



Falta de exposición



La cantautora y productora musical española dijo que a la música en general le está faltando exposición, pese a que hoy día hay muchos jóvenes trabajando en géneros y ritmos distintos y a que cuentan con opciones alternativas, como las que ofrecen diferentes plataformas a través del internet y de las cuales las nuevas generaciones se nutren de los nuevos músicos.



“Ahora mismo, a muchos grupos y a muchos solistas que vienen haciendo otro concepto musical es esa exposición lo que les falta. Sin embargo, creo que a la música no le sobra nada porque, para mí, cualquier cosa que suene, hasta el ruido, es música”, puntualizó. l

“La memoria de la piel” de Rosana en el Jaragua

La artista española, intérprete de temas como “A fuego lento” y “El talismán” se presentará en la República Dominicana el próximo 26 mayo en el Teatro La Fiesta del hotel Jaragua, bajo la producción de César Suárez Pizzano, en el marco de su gira “La memoria de la piel”. Tras más de dos años de ausencia en el país, Rosana adelantó que en esta ocasión, presentará un concierto electroacústico con una banda completa y los temas de su nuevo material. Su última visita a Santo Domingo la realizó con un show íntimo a guitarra y voz.

