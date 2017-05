Derek Jeter, clase y respeto

Derek Sanderson Jeter pertenece, oficialmente, al Olimpo de los Yanquis de Nueva York desde el pasado domingo, cuando se le hizo una ceremonia bien a la par con la estatura alcanzada mientras utilizó el número dos con el famoso uniforme de rayas. Hay diferentes lecturas para una carrera tan brillante. Está el excelente ejecutor en el terreno, probablemente el mejor de su generación. Estamos claros que hubo mejores peloteros que él, con mucho más talento que él, pero difícilmente encontremos uno con mayor virtud a la hora de poner en despliegue los fundamentos en el terreno.



Independientemente de otras circunstancias, no debe sorprender a nadie que fuese el motor de cinco equipos campeones (1996, 1998, 1999, 2000 y 2001). Rara vez un ganador no es sinónimo de sapiencia en su círculo.



Eso era Jeter, quien además tiene varias marcas de peso con la escuadra del Bronx como las de imparables (3,645), partidos jugados (2,747), turnos (11,195), dobles (544) y bases robadas (358).



Entonces llega un capítulo que lo separa con el resto de su generación: su comportamiento y liderazgo. Muchos lo admiran y el homenaje alcanza su punto cumbre cuando varios paracortos usan el mismo número del otrora capitán de los 27 veces monarcas.



Ese respeto no se logra sin un proceder que sea reverenciado, como de hecho lo fue, por su clase a lo largo y ancho de las Mayores.



Jeter siempre tuvo sentido de la historia y hay que reconocerle que sus pasos estuvieron libres de esas máculas que, lamentablemente, han afectado otras carreras.



Estuvo durante 20 años con una organización, la más valiosa del negocio, algo que de por sí es otro premio, y en lo que muchos no piensan, pero deberían hacerlo porque al final eres tan bueno como lo último que haces.



