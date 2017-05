La diversidad culinaria se une a los atractivos turísticos del país

17/05/2017 12:00 AM - Jessica Bonifacio

La gastronomía de un país es una clara expresión de la cultura del pueblo y sus vivencias. En ella se refleja, de manera muy precisa, la esencia del lugar donde se prepara, además de los frutos y productos del país, expresa Henry Ulloa, presidente del Clúster Turístico de Samaná. Es por eso que es un atractivo muy importante para despertar el interés de los visitantes.



El arte culinario de un país, más allá de ofrecernos sabores deliciosos y platos exquisitos y exclusivos, también habla de las costumbres y estilo de vida de ese destino, destaca Ulloa. “Es por eso que tiene una gran influencia en la actividad turística. La comida es una parte fundamental de esta experiencia”.



Recientemente, el país fue reconocido como la “Capital gastronómica del Caribe”, por parte de la Academia Iberoamericana de Gastronomía y la Real Academia Española de Gastronomía. “Se hizo tomando en cuenta la diversidad gastronómica del país, la creatividad, la calidad de los servicios y de las instalaciones de los restaurantes”, explica Ulloa.



Asimismo, por el dinamismo en la promoción del destino turístico, basándose en el arte culinario del país y de otros países, actividades y eventos que generen notoriedad y despierten el interés de los visitantes.



Sobre las ferias y demás eventos gastronómicos del país, Ulloa resalta que son sumamente importantes, ya que brindan la oportunidad de despertar la creatividad de nuestros chefs y las mejoras constantes en los platos que ofrecemos.



“La comida hoy día no es estática, sino que se mantiene en constante evolución, basada en nuestras recetas y productos originales, pero enriqueciéndola con otros productos propios de nuestra región”.



En ese sentido, Ulloa sostiene que, por ejemplo, las ferias gastronómica permiten ofrecer una gama mucho más amplia y completa de menús creativos, que llaman la atención de los turistas.



“Pienso que se deben fomentar aún más las ferias y eventos gastronómicos como una manera de atraer a los turistas. Ellos siempre se muestran interesados en degustar y probar nuevos sabores. Las ferias gastronómicas les dan una fantástica oportunidad para hacerlo”, puntualizó.



Según la chef María Alicia Ramírez, gracias a afamados chefs y gastrónomos como Mike Mercedes y Simón Romero, entre otros, nuestra gastronomía llegó tanto a Europa como a América; sobre todo con la realización de festivales gastronómicos. De esta manera, dice Ramírez, “hemos sido invitados a diferentes países para participar en ferias, festivales gastronómicos, entre otras actividades, con lo que ha habido un empuje de nuestra gastronomía”.



“Cuando vas de vacaciones a un país, una de las cosas que deseas es degustar la comida típica del lugar”, agrega Ramírez.



Se le confiere tanta importancia a este renglón, que el Ministerio de Turismo, en conjunto con varias empresas, promovió una campaña llamada “Rescate de mi tierra” en toda el área turística del país.



“Esto se hacía para enseñar a preparar diferentes tipos de platos, entre ellos extranjeros, pero con productos exclusivos dominicanos. Participé en esta experiencia donde elaboré diversas recetas y tuve el placer de enseñar a prepararlas, me enorgullece decir que tuvimos resultados positivos que contribuyen al desarrollo de la gastronomía dominicana”, señala la chef.



Oferta gastronómica extranjera



República Dominicana ofrece tanto a los turistas locales como internacionales una amplia variedad de platos que no solo incluye la gastronomía dominicana, sino también de muchos países del extranjero, como la china, japonesa, francesa, española, italiana, entre otras, por la gran demanda de turistas que visitan el país.



Por ejemplo, dentro de las cadenas de hoteles con que cuenta el país, existe a la disposición de quienes se hospedan allí una diversidad de restaurantes para elegir el de su preferencia. De igual forma, en Santo Domingo y otras partes del país hay espacios que también brindan platillos especiales para que los extranjeros se sientan en casa y para los dominicanos que quieran degustar nuevos sabores.