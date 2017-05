Fonsi cree que aún no ha escrito su mejor canción

El cantante Luis Fonsi goza actualmente de uno de los mejores momentos en su carrera como artista con el éxito que no esperaba de su tema, “Despacito”. El tema lo hizo en colaboración con el reguetonero boricua Daddy Yankee, y posteriormente se lanzó un remix que incluyó a Justin Bieber.



“Despacito” ha sido una gran sorpresa”, confesó en un conversatorio para la “Chica D´ Calle”, Dafne Guzmán, a transmitirse este domingo a las 10:30 de la noche en La Entrevista por Teleantillas.



“Eso es un gran logro, más allá de mí o para Daddy Yankee o para Despacito, sino para la música latina en general”, destacó.



Dijo que como todo artista siempre quiere seguir creciendo y dar lo mejor; aunque en su haber musical ha convertido éxitos otras canciones como: “No me doy por vencido” e “Imagíname sin ti”. Sin embargo, consideró que hasta el momento no ha escrito la mejor canción, ni grabado el mejor disco. Fonsi tiene muy claro cuáles son las claves del éxito, siendo este uno de los puntos a debatir en La Entrevista, que fue realizada en un estudio de la ciudad de Miami.



Luis Fonsi reveló que no tenía una amistad con el famoso cantante Justin Bieber, y que, tras escuchar la respuesta del público con la canción en una discoteca de Colombia, éste lo contactó y le propuso realizar el remix.



“Con mucha alegría y emoción compartí esa canción. Me encantó escucharlo cantar en español”, expresó al confesar que se trasladó a un concierto que Justin tenía en Puerto Rico, solo para darle “un abrazo”. La canción, que llegó a la posición #1 de la lista “Hot 100” de Billboard, después de “La Macarena” hace más de 20 años, le ha hecho sin dudas ganar otro público.