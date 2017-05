Reconocen al maestro de las artes plásticas Freddy Javier

17/05/2017 12:00 AM - El Caribe

El maestro de las artes plásticas y presidente del Colegio Dominicano de Artistas Plásticos (CODAP), Freddy Javier, recibió un reconocimiento en la feria Artforo 2017, de New York, Estados Unidos. El artista recibió la distinción de parte del Hostos Community College: in the Heights, del concejal criollo del Distrito 10 de Alto Manhattan, Ydanis Rodríguez, y por el Senado de Estados Unidos.



Javier agradeció a dichas entidades y resaltó su compromiso de “llevar siempre en alto el orgullo de la dominicanidad a cada parte del mundo que visite”.



Durante la segunda edición de la feria Artforo 2017, el maestro de las artes plásticas presentó una interesante exposición con obras inéditas de su más de 50 años de trayectoria en el quehacer cultural. Además de Javier, fueron reconocidos el pintor Oscar Abreu y el chef David Núñez. Asimismo, los asistentes disfrutaron de las creaciones más dinámicas del arte contemporáneo dominicano de varios artistas.