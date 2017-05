Surge expectativa en la Opret por el nuevo director

Aunque se mantienen en sus tareas rutinarias, los empleados de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret) están a la expectativa de lo que pasará tras la destitución de Diandino Peña, quien se desempeñaba como director de la institución. Este medio conversó ayer por unos minutos con el subdirector de la Opret, Leonel Carrasco, quien se ha desempeñado como vocero del Metro, pero en esta ocasión prefirió no ofrecer declaraciones hasta conocer los lineamientos del nuevo incumbente, Manuel Antonio Saleta García.



No obstante, hay algunos asuntos de carácter administrativo que deberán esperar hasta que el nuevo director de la Opret sea juramentado.



La mañana de ayer, dos comerciantes se presentaron al edificio de la Opret, ubicado en la Paseo de Los Reyes Católicos, para exigir la indemnización que le corresponde por sus negocios resultar afectados con una salida de emergencia que se construye en la estación 22 de la Linea 2B, que aún no es inaugurada.



La administración de la Opret le recomendó volver cuando haya tomado posesión el nuevo titular. La destitución de Peña se produjo tras la publicación de un reportaje presentado en el Informe con Alicia Ortega, que revela que el funcionario no había declarado 28 empresas, incluidas 15 offshore.