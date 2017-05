Trump defiende revelar datos a Rusia

Washington. El presidente Donald Trump defendió el martes haber dado información secreta a Rusia, asegurando que se trató de “información relacionada con el terrorismo” y la seguridad aeronáutica y que tiene “el derecho absoluto” de hacerlo. Los tuits del mandatario, sin embargo, no aclaran si se trató de información confidencial sobre el grupo Estado Islámico como sostienen versiones de medios noticiosos, y como le dijo a The Associated Press una fuente oficial el martes.



La Casa Blanca ha rechazado esas versiones, pero no ha negado que se divulgó información secreta en la reunión que Trump sostuvo el 10 de mayo con diplomáticos rusos. El Kremlin rechazó las versiones como “totalmente infundadas”.



Aun así la noticia dio la vuelta al mundo y muchos países empezaron a cuestionar si debían compartir información secreta con el actual presidente de Estados Unidos.



Por su parte, H.R. McMaster, asesor del presidente en seguridad nacional, dijo a reporteros el martes que la información que dio Trump a los rusos era “totalmente apropiada” y de “fuentes abiertas”. Agregó que Trump no “tuvo ninguna conversación inapropiada o que resultara en un lapso en la seguridad nacional”.



Trump dijo en Twitter que en la reunión con los rusos “quise compartir con Rusia (en una reunión en la Casa Blanca que se había programado abiertamente), algo que tengo el derecho absoluto de hacer, información relacionada al... terrorismo y la seguridad aeronáutica. Fue por razones humanitarias, y además, quiero que Rusia incremente su lucha contra ISIS y contra el terrorismo”.



Como presidente, Trump cuenta con la capacidad de revelar información confidencial como lo prefiera. Sin embargo, su decisión de discutir la información de un aliado sobre el Estado Islámico con otras naciones podría perjudicar su posición ante los líderes mundiales y provocar que algunos países comiencen a cuestionar sus propios acuerdos de intercambio de inteligencia con Estados Unidos.