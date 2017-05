Bautista pega cuadrangular en la derrota de los Azulejos

18/05/2017 12:00 AM - AP

ATLANTA. Kurt Suzuki sacudió un jonrón de tres carreras para coronar un ataque de seis anotaciones en el primer inning, y los Bravos de Atlanta derrotaron ayer 8-4 a los Azulejos de Toronto pese a perder a su astro Freddie Freeman por lesión. El primera base fue golpeado en la muñeca izquierda por un lanzamiento en el quinto episodio. Inicialmente, los árbitros del encuentro señalaron que la pelota lanzada por Aaron Loup no había golpeado a Freeman pero, tras las muestras de dolor del pelotero, los Bravos desafiaron la decisión.



Se revisó el video y se concedió la base a Freeman, quien sin embargo se marchó al camerino del conjunto. No se ha revelado información sobre cuán grave es el problema.



Atlanta ha ganado tres duelos consecutivos ante los Azulejos. Después de que los Bravos lograron dos victorias en Toronto, los equipos se mudaron al SunTrust Park para completar una serie de cuatro enfrentamientos a visita recíproca. Los Bravos atacaron a Joe Biagini (1-2), quien fue el derrotado.



Mike Foltynewicz (2-4) se llevó el triunfo con una labor de seis entradas, en la que toleró tres carreras.



Por los Azulejos el dominicano José Bautista de 4-3 con dos anotadas y una producida. Bautista disparó un cuadrangular y estuvo envuelto en una discusión por lo que los jugadores de Atlanta entendieron fue un exceso de celebración por su palo. Las bancas se vaciaron, pero no hubo golpes.



Por los Bravos, el venezolano Ender Inciarte de 5-2 con una anotada y una impulsada. Los dominicanos Emilio Bonifacio sin turno oficial pero con una impulsada, Danny Santana de 1-0.