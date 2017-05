Director del Metro se propone terminar lo que Diandino inició

Tras permanecer por 12 años al frente de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret), el ingeniero Diandino Peña abandonó ayer el “puesto de mando” del Metro de Santo Domingo, obedeciendo a un decreto que lo destituye de sus funciones. En su lugar, fue posesionado Manuel Antonio Saleta García, quien dejó claro que su objetivo principal será la terminación de la estación 2B del Metro y se comprometió en garantizar el eficiente funcionamiento del sistema ferroviario. Pese a dar su primer viaje con el presidente y funcionarios a bordo, esta extensión no ha entrado en operación.



“Agradezco al presidente de la República la confianza que está depositando en mí al entregarme una institución que maneja el proyecto más importante de transporte en la República Dominicana”, expresó el nuevo incumbente de la Opret.



Dijo estar dispuesto a efectuar acuerdos con otras entidades afines del transporte para ampliar la cobertura del servicio. El acto se realizó en el puesto de mando del Metro, ubicado en la Paseo de Los Reyes Católicos. Estuvo presente el ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, quien encabezó el juramento de toma de posesión.



El titular saliente, ingeniero Diandino Peña aseguró que en su corazón no guarda ningún tipo de resentimientos y dijo al presidente que puede contar con él en cualquier función pública que él entienda.



La destitución del funcionario se produjo tras la publicación de un reportaje presentado en el Informe con Alicia Ortega, que revela que Peña no declaró 28 empresas, incluidas 15 offshore. En su discurso frente al nuevo director de la Opret y otros empleados de la institución comparó a los funcionarios como fichas y breker que son movidos en un momento determinado. “Nuestra gratitud especial al presidente Danilo Medina, porque nosotros nunca esperábamos permanecer en el puesto durante su primer período de Gobierno, mucho menos en el primer año de Gobierno íbamos a permanecer; fue esto una demostración de confiabilidad que para nosotros no tiene precio”, manifestó. Agregó, “compartimos despachos puerta con puerta y desarrollamos un nivel de relaciones que todavía prevalece y yo entiendo que eso me compromete a mí, más allá de lo que ha sucedido, hacerle llegar el mensaje de que mi corazón no anida ningún tipo de resentimiento y que la decisión que ha tomado fue correcta y que prevalece el nivel de amistad”. Peña se puso a la disposición del nuevo director de la Opret en facilitar soporte técnico.

Peña intercede por los ingenieros del Metro

Peña solicitó al actual director de la Opret que el equipo de ingenieros que trabajó en la construcción del Metro de Santo Domingo sea tomado en cuenta en esta gestión. “El logro en la gestión es extensivo a todos los contratistas que sacrificaron su crédito y sobre un fervor de sentimiento patrio asumieron la tarea de este proyecto. Tengo que decir al nuevo incumbente que ojalá que ese equipo pueda merecer un lugar importante en su gestión”, dijo.