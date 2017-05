Eduardo Núñez disparó su primer cuadrangular en revés de Gigantes

18/05/2017 12:00 AM - AP

Clayton Kershaw se apuntó la vigésima victoria de su carrera frente a los Gigantes, y los Dodgers de Los Ángeles evitaron una barrida ante sus rivales acérrimos, al doblegar ayer 6-1 a San Francisco. Kershaw (7-2) recetó cinco ponches y no toleró carrera en siete episodios. Retiró a sus primeros 10 rivales antes de recibir un sencillo de Justin Ruggiano en el cuarto acto.



El zurdo llegó a siete victorias en la campaña, con lo que comparte el liderato de las mayores en ese departamento con Dallas Keuchel, de Houston.



Yasmani Grandal conectó un doble de dos carreras en el primer inning y su compatriota cubano Yasiel Puig impulsó dos más por medio de un sencillo en el sexto capítulo, cuando los Dodgers le cayeron a palos al dominicano Johnny Cueto (4-3), quien sufrió su primera derrota como local en lo que va de la temporada.



Kershaw aceptó tres inatrapables y no dio bases por bolas por cuarta vez en 2017. Así, los Dodgers dejaron atrás una racha de tres derrotas consecutivas y cortaron a los Gigantes su mejor seguidilla de la campaña, de cinco triunfos.



Altuve pegó dos dobles y dos triples



José Altuve bateó dos triples y un par de dobles, Lance McCullers no permitió carreras por tercera salida consecutiva y los Astros de Houston blanquearon 3-0 a los Marlins de Miami para barrer su serie de tres partidos.



McCullers (4-1) utilizó zapatillas con las iniciales y el número de José Fernández, el pícher cubano de los Marlins que murió el año pasado en un accidente náutico. Ambos eran amigos desde que jugaban en la escuela secundaria en la zona de Tampa.