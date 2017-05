Iamdra y Marianne Cruz hablan de sus embarazos

18/05/2017 12:00 AM - El Caribe

Iamdra Fermín y Marianne Cruz se preparan para ser madres. Ambas comunicadoras conversaron en exclusiva con la revista Pandora sobre este proceso que las ha llenado de felicidad. En la entrevista no dejan preguntas sin respuestas. Hablan de todo, de cómo han sido los cambios en su cuerpo y emocionales, cómo se enteraron, cómo han asumido el hecho de pasar de ser una pareja hacia la familia ampliada, de la lactancia.... Iamdra, además, revela el sexo y el nombre de su primer retoño.



No solo conversaron sobre la felicidad de ser madres, sino también de temas sobre la situación del país. “Guardo en mi corazón la esperanza de que las cosas mejoren. Quién sabe si un adulto nacido en esta generación será quien haga la diferencia más adelante”, expresó Iamdra. De su lado, ante la pregunta: ¿Cómo piensas retan o influyen estas informaciones (de violencia) en una nueva madre?, la periodista y Miss República Dominicana 2008, Marianne Cruz, respondió que “en los primeros meses me levantaba en la madrugada, ansiosa, pensando en que “x” suceso que comuniqué en el noticiero le pasó al hijo de alguien. Eso ha ido mermando con el tiempo. Hay que contrarrestar esos pensamientos con la confianza de que Dios hará su parte para cuidarles y nosotros la nuestra”.



“Con ambas portadas buscábamos resaltar esa primera conexión de amor incondicional que se da cuando una mujer vive la maternidad por primera vez. Y qué mejor forma de celebrar el mes de las madres que llevando a nuestra portada a dos mujeres que hemos visto evolucionar en los medios de comunicación”, indicó Airam Toribio, editora de la revista Pandora y autora de las entrevistas.



Reveló que el concepto del estilismo que preparó Enyer Díaz para las sesiones fotográficas fue veraniego y que se hicieron ambas fotos (Christian Duval) en locaciones de la Zona Colonial. En el caso de Marianne, en el hotel Doña Elvira, y el de Iamdra, en el Museo de la Porcelana.



La revista circulará a dos portadas a nivel nacional en el día de mañana, encartada en el periódico elCaribe (es la tercera ocasión en que circula con distintas portadas).