Piercing de constelaciones: la moda del momento

18/05/2017 12:00 AM - AGENCIAS

Esta técnica consiste en agrupar pendientes pequeños en el lóbulo de la oreja para formar constelaciones de estrellas. Así como están de moda los tatuajes mini, los piercing de constelaciones también lo están. Es evidente que las tendencias en la moda cambian todo el tiempo, no solo en la vestimenta o el calzado, accesorios, tatuajes; ahora, todo se transforma, incluidos los piercings, una práctica de perforación de antaño. Esta técnica de piercing de constelaciones, que se viene implementando desde hace varios meses, consiste en agrupar pendientes pequeños para formar constelaciones de estrellas en el lóbulo de la oreja.



Lo más común es perforar las orejas con dos o tres pendientes pequeños de un solo color o de varios. Muchas personas son capaces de ubicarlos por toda la oreja como si fueran estrellas en el cielo; y otros, simplemente forman un pequeño grupo. Los pendientes con diferentes formas y tamaños arrasan en las redes sociales, en especial en Instagram. Las combinaciones son infinitas y los resultados brillantes.



Esta preferencia está cautivando a muchas mujeres en el mundo, por ser una tendencia minimalista y que conserva ese toque de sofisticación o buen gusto que no tenían los piercings, por ejemplo, el de la lengua, el ombligo, o en otras partes del cuerpo.



Según el portal nosotras.com, el dolor es lo de menos a la hora de hacerte los piercing de constelación; no obstante, lo importante, y lo que normalmente nadie suele contemplar, es que se debe consultar a un especialista en acupuntura para que te asesore sobre qué puntos puedes perforar.



Hay casos en donde las personas se perforan las orejas sin estar conscientes de que se pueden crear efectos nocivos en la salud. Para los expertos, cuando el piercing se realiza en los puntos de acupuntura adecuados, se pueden experimentar beneficios espirituales positivos.



Esto se explica porque de acuerdo a la Medicina Tradicional China, el cuerpo humano es como una red de canales llamados meridianos, dentro los cuales circula la energía vital llamada “Qi”. Sobre estos meridianos hay puntos energéticos que si los manipulamos con la acupuntura obtendremos muchos beneficios para la salud.



Por ejemplo, los piercing más nocivos son los de las cejas, boca, lengua y cara, entre otras partes del cuerpo. Sin embargo, los más beneficiosos para la salud son los ubicados en las orejas y en la nariz. De hecho, existe una terapia llamada de acupresión, que consigue efectos muy beneficiosos presionando los diferentes puntos de las orejas.