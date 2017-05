La radio, el refugio de las figuras que abandonan la TV

En más de una ocasión, en los últimos años se ha hablado de crisis en la televisión en República Dominicana, una realidad que se evidencia de distintas formas, siendo la radio la primera opción para migrar y posicionarse de muchas figuras. Comunicadores que marcaron diferentes épocas en la historia de la pantalla chica, con distintas propuestas audiovisuales, hoy están sentados frente a un micrófono en cabinas de radio para mantener su vigencia.



Entre estos, se destacan Domingo Bautista, quien forjó una brillante carrera de tres décadas en la televisión y 29 años en la radio, siendo este último el único medio de comunicación donde actualmente tiene presencia. La causa de su establecimiento en la radio se la atribuye, en principio, a que el negocio de la televisión se ha tornado “difícil y complejo”.



“Yo duré 30 años en la televisión y creo que lo hice todo, pero, como negocio, en un momento dado entró en un deterioro en el que se hace mucho esfuerzo y trabajo y tú no ves resultado; y esa es la realidad, en mi caso particular”, explicó Bautista a elCaribe.



El conductor de espacios como “Domingo Latino”, por Hits 92.1, y de “El Destapón”, que se transmite a través de La Súper 7, agregó que los costos de inversión y escenografía en la televisión, actualmente, cuestan entre cuatro y cinco millones de pesos. Entiende que mantener una estructura productiva alcanza los RD$ 200,000 y 300,000 mensuales.



“La publicidad no fluye con la rapidez que debería, hay un deterioro. Yo no voy a arruinar mi carrera de 30 años metiéndome en un proyecto que a los tres o cinco meses tenga que dejarlo porque no pueda soportarlo”, agregó. Además, cree que el suyo es el mismo caso de comunicadores como Tania Báez y Zoila Luna, entre otros.



Domingo Bautista precisó que más que las pérdidas económicas que pueda dejar un proyecto televisivo en la República Dominicana hoy día, su preocupación radica en el fracaso que como profesional de muchos años pudiera tener.



Mientras que en la radio, además de la comodidad y el practicismo que atrae a Bautista, es un secreto a voces que es más económico y flexible. “Una hora de radio diaria, ronda entre 100 y 125,000 pesos mensuales. También trabajan el 50-50, porque es más cómodo tanto para el productor como para la emisora. Nadie va forzado, ya que si se factura se divide, y sino, pues está bien; en cambio, si se paga arrendamiento, hay que buscar ese dinero mensual haya o no publicidad”, dijo Bautista, coincidiendo con la comunicadora Tania Báez.



Asimismo, la comunicadora y productora Miralba Ruiz, quien conduce “Esto no tiene nombre”, junto a Enrique Pintor y Roberto Cavada, por La Nota Diferente 95.7, destacó que lo primordial en la radio es que no contempla ningún gasto visual, como son luces, vestuario, mobiliario, escenografía, exteriores, entre otros elementos que han elevado algunas de sus producciones televisivas hasta los 4 millones de pesos.



“Para el talento, es también más barato y simple a nivel de logística. Además, los costos en la radio dependen de la emisora, alcance, horario, duración del espacio, días de la semana, cantidad de personas empleadas en la producción, cantidad de recursos, acuerdos internos con la emisora, publicidad fuera de la emisora, etc. Los costos varían mucho, pero sigue siendo mucho más económico”, precisó Miralba.



Son varios los comunicadores que se han visto en la obligación de alejarse de la pantalla chica y hacer casa aparte en la radio. Zoila Luna, por ejemplo, conduce “Solo para mujeres”, transmitido de lunes a viernes por Zol 106.5, donde también participa Linda García. Linda se inició en la comunicación como co-conductora de “El gordo de la semana” en el 2001. Karina Larrauri con “12 y 2”, por La 91 FM, es otro caso. Su último proyecto en televisión fue “Lunatik” (Antena Latina) y salió del aire en el 2015.



Tania Báez, quien estuvo en la televisión desde los 16 años, ha logrado éxito con “Las hijas de su madre”, junto a Techy y Karla Fatule Báez, de lunes a viernes por CDN Radio, 92.5; Hugo Beras llevó su pasión por los carros a la emisora Zol 106.5 con “Vehículos en la radio”, así como las extranjeras Ivana Gavrilovic y Ana Carmen León, quien llegó a Santo Domingo precisamente para trabajar en la televisión. Ahora solo tienen presencia en “Omelette 40” por Los 40 Principales 103.3. “En mi caso, no lo veo como un negocio, ni siquiera lo ejerzo como tal. Lo veo como un instrumento que me permite mantener un contacto directo con la gente”, indicó la también conferencista Tania Báez.



Sabrina Gómez, Pamela de León, Bettina Victoria, Anabell Alberto e Iamdra Fermín son otras de las figuras que ya no están frente a las cámaras.



Anabell, quien encabeza un proyecto que ya tiene 10 años, “Transitando”, explicó que la radio exige más concentración, no hay oportunidad para los silencios y no prima la imagen, maquillajes y tacones, sino estar informada todo el tiempo de lo que acontece.



Se plantean un regreso



Tania Báez, Iamdra Fermín, Domingo, Bautista, Miralba Ruiz, Anabell Alberto, entre otros, son de los que se han planteado regresar a la pantalla chica. Sin embargo, algunos, como Bautista, lo harían únicamente como talento, mientras que otros consideran que aún no es un buen momento para hacerlo.



“Disfruto mucho la radio y el modelo de negocios sí me funciona; tengo varias ideas para televisión en la cabeza, pero siento que aún no es el momento para llevarlas a cabo”, manifestó Iamdra.