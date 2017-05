Teleférico evitará construcción de dos grandes puentes

18/05/2017 12:00 AM - Diana Rodríguez

Miles de usuarios podrían estar estrenando el Teleférico de Santo Domingo en el último trimestre de este año. Este moderno sistema metrocable beneficiará a sectores donde cerca del 80% de sus residentes utilizan transporte público. Obreros y técnicos han trabajado arduamente para hoy mostrar los avances que alcanzan el 65% a nivel general.



De acuerdo con un reporte de la Comisión para la Readecuación de La Barquita y Entornos, los trabajos en cuanto a obras civiles y electromecánica por estación se encaminan así: Sabana Perdida 85%, Charles de Gaulle 63%, Gualey 55% y Los Tres Brazos 22%.



En la estación Gualey se tiene planificado para esta semana la conclusión del montaje de la cubierta electromecánica y terminar en este mes las obras estructurales, para así dar inicio al techado metálico y proceso de terminación de la estación. En el caso de la estación de Los Tres Brazos, se inició el izado de columnas prefabricadas y la construcción del macizo de apoyo de la cubierta electromecánica.



En cuanto a la estación Sabana Perdida, la más avanzada, está previsto que en las próximas semanas concluya el techado, para arrancar con el proceso de colocación de pisos, fachadas y demás terminaciones.



Mientras en la estación Charles de Gaulle ya fueron concluidas las obras estructurales y se han iniciado las obras civiles interiores y el techado metálico de la estación.



Una de las situaciones que impidieron que no se cumpliera a cabalidad con el primer cronograma de trabajo trazado fue el proceso de adquisición de terrenos para levantar las estaciones, principalmente en Los Tres Brazos, donde todavía hay pagos pendientes.



“Se ha finalizado la liberación de terrenos de las estaciones, quedando pendiente solo los terrenos de dos torres en Los Tres Brazos, Santo Domingo Este y tres torres en el sector de Gualey”, destaca el reporte.



La ficha técnica del proyecto describe al Teleférico Santo Domingo como la implementación de un transporte público seguro y digno que generará una transformación y cohesión social a escala metropolitana, complementando la oferta de movilidad local.



El sistema de cable aéreo es presentado como una oportunidad de acceso e integración a sectores históricamente marginados en las márgenes de la cuenca media Ozama y se enmarca dentro del programa de Readecuación de La Barquita y Entornos.



Su eje pasará en dos momentos el río Ozama (de Gualey a Los Tres brazos y de ahí a Sabana Perdida).



Transportará más de 60 mil personas diariamente y conectará a más de 30 barrios del Distrito Nacional, Santo Domingo Norte y Santo Domingo Este.



Este moderno sistema de transporte aéreo impactará a sectores como: Los Palmares, Bello Amanecer y Brisas del Este. También a los moradores en Brisa de Los Palmares, La Victoria, Villa Blanca, Salomé Ureña, Los Cerros del Paraíso, La Javilla, Los Restauradores, Los Mina Norte, Los Guandules y Ensanche Espaillat.



La implementación de este sistema por cable sustituye la construcción de 2 puentes y evita las liberaciones importantes de espacios, destaca la ficha del proyecto. Tendrá capacidad de transportar 6 mil pasajeros por hora y estará integrado al Metro de Santo Domingo.



Un estudio colgado en la página www.cuencaozama.com sobre la situación actual de la ruta Gualey-Charles de Gaulle, que impacta 287 mil habitantes, destaca que el 65% de los usuarios no tienen vehículos y cerca del 80% de los usuarios utilizan transporte público.



En esta demarcación, los principales modos de transporte utilizados son el motoconcho y carros de concho. El estudio revela que estas familias gastan el 25% de sus ingresos en transporte público.



Entre los impactos positivos que dejará la instalación de este sistema de transporte masivo está reducir el tiempo de recorrido de 90 a 20 minutos de los viajes en la ruta cubierta Gualey- Charles de Gaulle, además disminuir cerca de un 30% los gastos de transporte para la población beneficiada.



La construcción del Teleférico de Santo Domingo está a cargo del binomio Poma- J Fortuna. A la empresa POMA, de Francia, se le atribuye la construcción de instalaciones de Teleférico en Río de Janeiro, Brasil; Medellín, Colombia y Roosevelt Island (New York).



Por la República Dominicana, está la empresa J. Fortuna, con amplia experiencia en construcción de excavaciones profundas y montajes electromecánicos.



La obra se propone “captar el 5 % de los viajes estimados durante los primeros 6 meses y el 10% al año, hasta alcanzar los 41,382 viajes diarios identificados como preferencia declarada”, indica el reporte.

Residentes esperan los beneficios colaterales

Moradores del sector Salomé Ureña, en Santo Domingo Norte, consultados por este medio ven al Teleférico como una oportunidad de progreso y un buen intento por poner orden en el tránsito. Ramona Adames tiene una cafetería frente a la estación de Sabana Perdida. Espera que con la entrada en funcionamiento de este sistema de transporte su negocio adquiera mayor valor.



“Esto va a ser de progreso para nosotros y las demás personas. Ya yo no me voy de aquí”, sostuvo.



Pero para la estudiante Brenda Castaño los beneficios se traducirán en tiempo y dinero, ya que podrá llegar más rápido a su lugar de estudio. “El Teleférico va a generar empleo y mejorará la situación del tránsito aquí, que son estos los principales problemas”, expresó la joven mujer.