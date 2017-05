Aplazan para julio audiencia Carla Massiel

Por cuarta ocasión, el Tercer Juzgado de la Instrucción de la provincia Santo Domingo aplazó ayer para el próximo 13 de julio la audiencia contra los tres imputados por la muerte de la niña Carla Massiel. El aplazamiento se produjo luego de que la defensa de Dawin Trinidad Infante, principal imputado de este caso, pidiera conocer la acusación particular contra Liliana Santana, la cual no le habían notificado.



En marzo de este año, la audiencia preliminar había sido aplazada a los fines de que el abogado de Santana y Luis Rivas fuera apoderado de la acusación particular que presentaron en su contra los familiares de Carla.



El abogado de los querellantes, Plutarco Jáquez, explicó que Santana fue incorporada al proceso luego de que presentaran una acusación particular, debido a que el Ministerio Público no la incorporó al expediente inicial. Santana fue señalada por Dawin Trinidad como una de las responsables de la muerte de la niña y a pesar de eso la Fiscalía la dejó fuera, según Plutarco.