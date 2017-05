Corona inicia proyecto a favor del medio ambiente

Corona y Parley for the Oceans anuncian una alianza global para hacer frente a la contaminación marina por plástico, la cual incluye a República Dominicana. Corona y Parley for the Oceans anuncian su alianza con el objetivo de acabar con la contaminación marina por plástico, una de las mayores amenazas para la salud y supervivencia del ecosistema más grande e importante del planeta – los océanos del mundo.

Esta alianza es un compromiso global a largo plazo para proteger 100 islas para el año 2020, comenzando en seis regiones en diferentes partes del mundo: República Dominicana, México, las Islas Maldivas, Australia, Italia y Chile.



Se estima que ocho millones de toneladas de desechos plásticos llegan a los océanos anualmente. El problema se encuentra en todos los ecosistemas conocidos y en todos los eslabones de la cadena alimenticia. Si las tendencias actuales de contaminación marina continúan, se espera que en el 2050 el océano tendrá más plástico que peces. Corona y Parley for the Oceans protegerán estas regiones a través de un enfoque creativo y multidisciplinario, e implementando la fórmula insignia de Parley: la estrategia AIR (Avoid, Intercept, Redesign). Este proyecto forma parte del programa de protección al medio ambiente de la Cervecería Nacional Dominicana, que cuenta con acciones de reforestación y preservación de fuentes acuíferas, recolección y reutilización de botellas, reducción del impacto en sus procesos y apoyo a proyectos medioambientales realizados en el país.