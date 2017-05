Insisten en edad mínima para los matrimonios

19/05/2017 12:00 AM - El Caribe

Plan International República Dominicana (Plan RD), organización no gubernamental que lidera la campaña #18NoMenos, afirmó que las excepciones de edad para casarse antes de los 18 exponen a las niñas, niños y adolescentes a graves riesgos para su desarrollo. “Ahora que el Congreso está revisando el Código Civil, se presentó la propuesta de elevación de la edad mínima para contraer matrimonio a los 18 años, para ambos sexos y sin excepciones; sin embargo, la Comisión de Justicia rechazó está modificación en segunda lectura” sostuvo Aracelys De los Santos, directora de Plan RD.



Agregó que en la actualidad, poder contraer matrimonio antes de los 18 años y la posibilidad de hacerlo con consentimiento de los padres o un juez en circunstancias excepcionales, deja una puerta abierta a que cualquier hombre adulto abuse de una niña o adolescente.

“Recordemos que en el país 1 de cada 5 adolescentes entre 15 y 19 años está actualmente casada o unida con un hombre 10 años mayor. Según el Código Civil Dominicano, la edad mínima para contraer matrimonio es de 18 años para los hombres y 15 años para las mujeres (Art. 144). Sin embargo, un juez puede conceder dispensas de edad (Art.145).

Actualmente, la Ley 4999, señala que “los menores de 18 años no podrán contraer matrimonio sin el consentimiento de sus padres y el hombre antes de los 16 años y la mujer antes de los 15 años, no pueden contraer matrimonio”.