Jóvenes de RD ganan primer lugar en competencia de emprendimiento en Singapur

Singapur. - República Dominicana obtuvo el primer lugar en la Competencia Global de Emprendedores Get in The Ring. Nuestro país se coronó campeón en la categoría Lightweight o peso liviano del referido evento.



EDUPASS facilita acceso a las mejores universidades del mundo

El equipo dominicano estuvo representado por el joven Luis David Sena, quien presentó el emprendimiento EDUPASS. Se trata de entidad cuya misión es facilitar el acceso a educación de calidad en las mejores universidades del mundo.



EDUPASS logra su cometido a través de la promoción, orientación y financiamiento de la formación de profesionales latinoamericanos. Esto, a nivel de grado y postgrado, pasantías y oportunidades internacionales de desarrollo profesional. Contribuye al desarrollo de una nueva generación de líderes.



Sobre Get in The Ring

Get in The Ring es una competencia global de emprendedores. Llegó a República Dominicana, en el año 2014, a través del Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES (MICM).



En el 2017, con el apoyo de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), el MICM se convierte en el organizador local. Así EDUPASS resultó ganador nacional.



El año pasado, con el apoyo del MICM, EDUPASS obtuvo el segundo lugar en la competencia global SEEDSTARS, en Suiza.



El proyecto también participó en el 2014 en el evento 50H Laboratorio Emprendedor, en el marco de la Semana MIPYMES de ese año.



Convertir nuestro país en potencia emprendedora

Este triunfo es un orgullo para todos los que están buscando convertir a República Dominicana en una potencia emprendedora. En los últimos años, se han aplicado políticas públicas para lograrlo como la recién promulgada Ley de Emprendimiento 688-16.



Todos los actores privados están sumándose a este esfuerzo nacional. La finalidad es promover y capitalizar el potencial emprendedor que tenemos todos los dominicanos y dominicanas.