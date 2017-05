Mazara remolcó dos en novena victoria al hilo de los Vigilantes

19/05/2017 12:00 AM - AP

Ryan Rua quebró el empate mediante un jonrón de tres carreras y los Vigilantes hilvanaron su novena victoria consecutiva, al doblegar ayer 8-4 a los Filis de Filadelfia. La seguidilla de triunfos de los Vigilantes es la más larga que cualquier equipo haya montado en la presente campaña en las mayores. Texas barrió los ocho juegos durante una estadía en casa, frente a tres equipos distintos. Es apenas la segunda vez que la franquicia consigue eso en la historia.



Filadelfia ganaba por 2-0 antes de que los venezolanos Robinson Chirinos y Rougned Odor pegaran sencillos productores consecutivos con dos outs ante el relevista dominicano Joely Rodríguez (1-2) en la quinta entrada.



Rua siguió con su tercer bambinazo, una línea que se fue apenas por encima de la barda del jardín derecho.



El venezolano Martín Pérez (2-5) obtuvo finalmente respaldo ofensivo. Recetó ocho ponches y no dio boletos a lo largo de siete capítulos.



Los Vigilantes ostentan su mejor racha de triunfos desde que lograron 12 seguidos en julio de 2011. La única vez que han montado una mejor seguidilla fue en mayo de 1991, con 14.

El dominicano Nomar Mazara remolcó dos carreras para los Vigilantes. Además anotó una carrera en cuatro turnos en el que disparó dos imparables.



Por los Filis, Maikel Franco empujó dos de las cuatro carreras de su equipo.



Martínez da jonrón en triunfo Detroit



Víctor Martínez bateó un jonrón de dos carreras y los Tigres de Detroit vencieron 6-5 a los Orioles de Baltimore. J.D. Martínez agregó un cuadrangular de tres carreras por los Tigres, que frenaron una racha de ocho salidas de calidad del abridor Dylan Bundy (5-2). Miguel Cabrera no jugó por los Tigres por una distensión de un músculo del costado, mientras que el dominicano Manny Machado no jugó por Baltimore por dolor en un dedo.