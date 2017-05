PGR dice lista se hará pública y habrá sanciones

El procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, aseguró que los nombres de las personas sobornadas y los documentos que demuestran el soborno pagado por la empresa Odebrecht en República Dominicana, se harán públicos después de que sean depositados en los tribunales. A través de una breve declaración de prensa, en la cual no se admitieron preguntas, el magistrado indicó que los documentos y las informaciones están siendo debidamente procesados, desde la llegada al país, por un equipo de técnicos, analistas fiscales y personal especializado del Ministerio Público y anunció que en los próximos días habrá sometimiento de los sobornados.



“Quiero hacer saber a todo el pueblo dominicano que cada uno de estos documentos van a ser públicos y estarán disponibles para el debido escrutinio de la sociedad, tan pronto sean depositados en los tribunales”, dijo.



Señaló que incluso los testimonios y las pruebas documentales serán conocidos por la sociedad dominicana a través de la plataforma web.



“En los próximos días, en paralelo con el análisis de las informaciones, para la debida instrumentación del caso, escanearemos cada uno de los documentos para colocarlos en línea. Este proceso, por el volumen de información, tomará unos días, pero el país puede tener la certeza de que se realizará a la mayor brevedad posible”, anunció.



Informó además que están trabajando durante largas jornadas en la sistematización y cotejo de las informaciones, así como en la traducción de muchas de ellas para que sean utilizadas en el caso.



“Este proceso es estrictamente necesario y obligatorio para poder presentar ante la Justicia un expediente completo, sólido y perfectamente construido. Estamos comprometidos en finalizar esta tarea en los próximos días y así pasar a las siguientes acciones”, aseveró.



Rodríguez aclaró que la prisa no puede llevarlos a cometer errores y recordó que “no hay mejor amigo de la impunidad que un expediente mal instruido”, por lo que solicitó a la sociedad su comprensión en este complejo proceso y su acompañamiento en forma responsable.



“Actuaremos en todo momento con la máxima transparencia en relación con todas las informaciones y con el mayor rigor en el ejercicio de la justicia. El pueblo dominicano quiere justicia y procuraremos justicia”, destacó.



El titular del Ministerio Público reiteró que en este caso habrá consecuencias, habrá nombres y apellidos y habrá sometimientos en los próximos días.



“Los documentos estaban previstos a llegar antes del 19 de mayo, y lo recibimos dos días antes del vencimiento del plazo, por lo que hemos cumplido a cabalidad con lo prometido”, resaltó.



Rodríguez señaló que entiende la premura que existe en la sociedad dominicana y que escucha sus justas reivindicaciones.



“Pueden estar seguros, estamos trabajando sin descanso para darles la debida respuesta”, enfatizó.



Tras conocer la declaración de prensa, el Frente Amplio de Lucha Popular (Falpo) aseguró que al pueblo dominicano le interesan los nombres y las sanciones contra los sobornados por la constructora brasileña Odebrecht, por lo que exigieron no dilatar el proceso.



El vocero nacional de Falpo, Gabriel Sánchez, explicó que escucharon las declaraciones del procurador, “quien además de no decir nada nuevo, evadió responder las preguntas de la prensa, por lo que debemos aclararle que al pueblo sí le interesan los nombres y las sanciones contra quienes incurrieron en delitos”.



El portavoz del Falpo entiende que cinco meses son suficientes para que el caso esté debidamente instrumentado y exigieron a la Procuraduría no seguir dilatando el proceso judicial el que calificaron como el más grande de los casos de corrupción que se conoce en el país.



Sánchez manifestó además que cualquier acción que trate de postergar el conocimiento de los sobornados después del día 19 de mayo, como había sido anunciado, solo provocará que la indignación ciudadana se convierta en grandes protestas en todo el país.

Esta semana el Falpo protagonizó protestas, junto al colectivo Marcha Verde, frente a la Procuraduría.

Tiene lo necesario para instrumentar expediente

El Ministerio Público tiene en su poder, desde el pasado miércoles, toda la información necesaria para instrumentar el expediente que será presentado ante los tribunales, para el sometimiento a la justicia dominicana, de las personas sobornadas por Odebrecht para lograr la adjudicación de obras de infraestructura. Se recuerda que a través de un acuerdo suscrito entre el MP y la empresa brasileña,el pasado 16 de marzo, Odebrecht se comprometió a identificar a los funcionarios públicos sobornados y toda la información que conduzca a determinar coautores o cómplices, incluyendo las obras que resultaron adjudicadas, las personas físicas y jurídicas que entregaron y recibieron los sobornos, así como el monto de los sobornos, el mecanismo financiero utilizado, las cuentas bancarias, registros contables y cualquier otro hecho relevante, evidencia y demás datos que requieran las autoridades.