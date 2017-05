Resaltan manejo de JAD a permisos de importaciones

19/05/2017 12:00 AM - El Caribe

Santiago. Líderes empresariales de la región norte resaltaron la transparencia con la que la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD) realiza las subastas para el otorgamiento de importaciones de productos y servicios. En este particular, se pronunciaron Carlos Lora, expresidente de la Asociación de Empresarios y Comerciantes del Centro Histórico de Santiago; Saúl Abreu, director ejecutivo de la Asociación para el Desarrollo de Santiago, y Mario Cáceres, expresidente de la Asociación para el Desarrollo de la Provincia Espaillat, quienes coincidieron que fue acertada la decisión gubernamental de encargar a la JAD para realizar dichas subastas.



Lora dijo que desde que el Gobierno implementó el mecanismo de subastas a través de la Junta Agroempresarial Dominicana, no hay forma de que determinada empresa pueda importar productos sin constar con el permiso correspondiente. Mientras, el empresario de santiagués Saúl Abreu considera que el funcionario ha sido prudente y transparente en el manejo de sus funcionarios como empresario y funcionario público. Sostuvo, además, que las subastas para el otorgamiento de permisos para importación de determinados productos son realizadas con la debida transparencia por la JAD.



De su lado, el agroempresario Cáceres defendió la transparencia que prima en todo el proceso de concurso para otorgamiento de permisos de importaciones en el cual todas las empresas tienen derecho a participar en igualdad de condiciones.



Reconoció, además, que las empresas de José Ramón Peralta, ahora en manos de su familia, tienen mucha solvencia y no hay por qué cuestionar si fue ganada en algún concurso en la JAD.