Behzod Abduraimov inaugura Festival Musical de SD

Sin dudas, está claro el importantísimo rol que ha jugado desde sus inicios la Fundación Sinfonía. La fiesta de la música clásica en República Dominicana inició el pasado jueves 18 y se extiende hasta el día 26 con una serie de presentaciones del más alto nivel. Su labor y logros a favor de la música en el país son incalculables. Un claro ejemplo es el Festival Musical de Santo Domingo, que esta semana materializa su onceava edición con una oferta que se ha caracterizado, sobre todo, por llevar la música a las calles de la ciudad. Desde hace varias semanas hemos visto cómo distintas agrupaciones, en su mayoría juveniles, han asaltado estaciones del Metro y plazas públicas con el único fin de llevar su trabajo a quienes por razones distintas no han tenido la oportunidad de presenciarlo. A esto, además, se suma una serie de clases magistrales con miras a fortalecer la calidad de los estudiantes dominicanos.



Lo anteriormente citado ha sido el preámbulo de la noche que formalmente dio apertura a este evento, con la participación del destacado pianista uzbeko Behzod Abduraimov, quien deleitó al público con su interpretación en el Concierto para Piano y Orquesta No. 2 en Do menor, del ruso Sergei Rachmaninov; uno de los conciertos más emotivos y sentimentales de la historia de la música y una de las obras más difíciles de ejecutar de todo el repertorio pianístico universal.



Behzod, acompañado por la Orquesta Sinfónica del Festival (con músicos de todas partes del mundo, bajo la dirección de José Antonio Molina), se adentró de la mejor forma a los tres movimientos que conforman este concierto para piano, y aunque por momentos la orquesta opacaba al pianista, supo salir airoso, mereciendo la ovación del público finalizada su ejecución, en la que demostró, como en una oportunidad lo calificó The Times, ser un “maestro de todo lo que emprende”. Resultó extraño que luego no ofreciera una que otra pieza extra, en la que por lo regular los pianistas demuestran su virtuosismo ante el instrumento. El público, a la espera, veía cómo reiteraban el piano del escenario.



La noche culminó, tras el intermedio, con la Sinfonía No.1 en Do menor, del alemán Johannes Brahms. Previo al concierto, Margarita Miranda de Mitrov y Eduardo Villanueva sostuvieron un encuentro con los asistentes, donde compartieron las notas del programa de la noche y datos curiosos sobre los compositores.

Variada programación

La versión número once del Festival Musical de Santo Domingo 2017 continuará en el Teatro Nacional el próximo lunes 22 con el recital de la destacada pianista venezolana Gabriela Montero. El miércoles 24 será presentada la Novena Sinfonía de Ludwig van Beethoven, con la participación de la soprano Ana Lucrecia García, la mezzosoprano Anna Moroz, el tenor Francisco Corujo y el barítono Gunter Haumer, así como la Orquesta y el Coro del Festival (dirigido por Elioenai Medina). La clausura está prevista para el 26 de este mes con la presentación del concierto Caribbean Gems en la Plaza España de la Zona Colonial.