Estrellas pop se mantienen a pulso de reggaetón

Hace algunos años, muchos artistas de otros géneros satanizaban el auge de un reggaetón que comenzaba a adueñarse de los espacios más importantes de la industria discográfica. Preguntarle si se atreverían a cantar reggaetón era casi una ofensa para ciertas estrellas del pop y la balada, por ejemplo. Sin embargo, en los últimos años, figuras de renombre se han visto en la necesidad de realizar colaboraciones con cantantes urbanos para mantenerse vigentes en la radio, en las discotecas y asegurarse un relevo generacional entre sus seguidores, en algunos casos, y, en otros, para reinventarse y probar un género diferente. El caso más exitoso y descomunal ha sido, sin duda, el del cantautor puertorriqueño Luis Fonsi, quien ha enloquecido al mundo con “Despacito”, canción que lanzó con Daddy Yankee, y luego replicó con un remix con Justin Bieber. Luis Fonsi estaba totalmente apagado, su figura era de poco interés en los escenarios, hasta que vino este impacto.



El tema ha llegado a la posición #1 de la lista “Hot 100” de Billboard, 20 años después de “La Macarena”. “‘Despacito’ ha sido una gran sorpresa… Eso es un gran logro, más allá de mí o para Daddy Yankee o para Despacito, sino para la música latina en general”, dijo Fonsi en una entrevista para el programa “ La Entrevista”, de Dafne Guzmán. Para Daddy Yankee es también una bendición. Es la primera vez que se encuentra en esa lista de popularidad de Billboard. Y de qué manera. “De verdad me siento muy bendecido de ver lo que está ocurriendo, es increíble. ‘Despacito’ ha sido un fenómeno mundial”, le dijo a AP.



Historias de éxito



Aunque no con este mismo impacto mundial, otras combinaciones de esta naturaleza tienen su historia de éxito. En el 2007, Wisin & Yandel pusieron en reggaetón al cantautor italo-venezolano Franco de Vita, con la canción “¿Dónde está el amor?”, un tema que habla sobre la Venezuela del 2002. Y luego De Vita formó parte del primer álbum como solista de Wisin, el cual contó también con colaboraciones de Ricky Martin y Jennifer López, entre otros.



Otra estrella que le ha “sacado el jugo” a este tipo de combinaciones es el cantante español Enrique Iglesias. Desde que estrenó en el 2010 “No me digas que no”, junto a los reggaetoneros Wisin y Yandel, el éxito y esta mezcla han sido una constante en la carrera del hijo de Julio Iglesias.



Su mayor himno con intérpretes de reggaetón ha sido con el dúo Gente de Zona y Descenmer Bueno, al ritmo de “Bailando” 2014, una canción que no solo bendijo su carrera sino la de los demás que le acompañaron. Hasta ayer, el video clip alcanzaba la astronómica cifra de 2,106,959,687 visualizaciones en el famoso canal Youtube.com; un récor que quizás puede destronar “Despacito”, ya que en cuatro meses alcanza 1,478,766,605 visualizaciones.



Al año siguiente le acompañó otro gran éxito con “El Perdón”, junto a Nicky Jam, y en el 2016 sumó el bombazo “Duele el corazón”, en colaboración con Wisin. Ahora, la acogida no se ha hecho esperar con “Súbeme la radio” (featuring Descemer Bueno, Zion & Lennox).



La estrella colombiana Shakira también se ha reinventado en estos tiempos, hasta con el reggaetón. Temas como “Rabiosa, en el que participa Pitbull; “Chantaje” con Maluma, con el que saborea una envidiable cifra de 1,232,902,632 visualizaciones en Youtube, han revitalizado a la esposa del futbolista español Gerard Piqué en la industria musical.



Otro puertorriqueño que ha conseguido sonar en todas las discotecas con una probadita de reggaetón es Ricky Martin. En el 2015, con el tema La Mordidita, contó con la colaboración del cubano Yotuel, y Maluma le acompañó en el éxito de 2016 “Vente pa’ cá”, una canción cuyo derroche de sensualidad acaparó toda la atención. También la cantante y actriz Thalía ha coqueteado con los sonidos urbanos, fusionándolos con sus románticas baladas. A principios de 2016 estrenó “Desde esa noche” junto al reggaetonero colombiano Maluma, e insistió –sin muchos resultados- con “Vuélveme a querer”, junto a Tito “El Bambino“. Este año, estrenó en Premio Lo Nuestro el tema “Todavía te quiero” con De La Ghetto.



De las cantantes pop mexicanas, a Belinda le ha ido muy bien apostando a fusiones con la música urbana, como sucedió junto a Juan Magán y el rapero dominicano Lápiz Consciente en “Si no te quisiera”. Además, sumó “Translation” en compañía de Starring Vein y J Balvin, y “Egoísta” con Pitbull. A Paulina Rubio le gustó tanto el reggaetón “Vuelve” con Juan Magán y DCS que decidió incursionar más en este género acompañada por el dúo Alexis y Fido en “Si te vas”.



Sin mucho resultado, el dúo Sin Bandera apostó a “Sobre mí” con Maluma. Ya lo había intentado en el 2010 con “Junto a ti” (ft. Vico C). Reik tiene su lado urbano con “Qué gano olvidándote”(2016) con Zión & Lennox, y su pegada “Ya me enteré” junto a Nicky Jam.

Una fusión que se da en la industria dominicana

En República Dominicana, asimismo, algunos reggaetoneros han experimentado con varios exponentes de géneros como la balada y el pop. El cantante Don Miguelo le puso su estilo urbano al romanticismo de Wason Brazobán en “Dímelo” (2016). El cantautor romántico también tiene colaboraciones con Shelow Shaq (“Enfermando mi corazón” 2017), con Poeta Callejero (Rico y exitoso) y junto a Gocho (“Pa que me mires”), entre otras.