Montecristi: “Una realidad que lo tiene todo”

Ubicada al noroeste de la República, Montecristi es una provincia que tiene en su haber episodios importantes de la historia nacional e internacional, es poseedora de una gran riqueza natural, con un exótico paisaje que invita a conocerlo y descubrir todo el potencial que posee. La provincia, dividida en seis municipios, se caracteriza por tener un territorio mixto, ya que en parte es rudo y espinoso, y en otros lugares tiene gran fertilidad para el cultivo de arroz, plátano o banano, siendo el productor principal del mundo de este último.

Además es el principal productor de sal marina del país.



Fue en esta provincia conocida mayormente por el Morro y el reloj público, donde surgió el Movimiento 14 de Junio, con Manolo Tavárez Justo a la cabeza y donde el libertador cubano José Martí y el general Máximo Gómez firmaron el Manifiesto de la Libertad de Cuba.



Otro capítulo de Montecristi en la historia del país lo representa el hecho de que allí se construyó el primer ferrocarril, y aunque parezca chocante por su escasa actividad económica de hoy día, tuvo una época de auge en el último cuarto del siglo XIX.



El eslogan que usan los promotores del desarrollo de la provincia, aglutinados en el Clúster Turístico y Cultural de Montecristi es “Somos una realidad que lo tiene todo”, haciendo referencia a playas vírgenes, montañas, museos, casas antiguas, manglares, islotes, cayos y una rica gastronomía, de acuerdo con lo resaltado por Pedro Pablo Díaz, director provincial de Turismo.



“Podríamos decir que Montecristi lo tiene todo, porque contamos con muchos atractivos que la naturaleza ha creado, que Dios creó para nosotros, sin explotar, que es la ventaja que tenemos referente a otros polos turísticos que ya han explotado su mayoría de atractivos.



Todos los de nosotros están vírgenes y contamos con muchos atractivos que pueden hacer de Montecristi un paraíso turístico”, expresó Díaz.

Ante este potencial surge la interrogante, ¿qué le hace falta a Montecristi para que logre su despegue como destino turístico?, a lo que el representante de Turismo responde que hace falta que haya más infraestructuras hoteleras, más promociones turísticas, que una serie de empresarios, tanto nacionales como internacionales se interesen por la belleza que tiene Montecristi, para así invertir en más hoteles, más proyectos turísticos, ya que cuentan con mucho terreno para explotar cualquier tipo de atractivo turístico.



Precisa que la tierra de importantes figuras como el inmortal del deporte Juan Marichal tiene para ofrecer turismo de montaña, turismo acuático, hermosos ríos, siete cayos, por lo que piensa que con una inversión cuantiosa puede despegar de una vez y por todas, y crecer en la línea noroeste como atractivo turístico, como una oferta más de las que posee el país.



Actualmente Montecristi cuenta con algo más de 300 habitaciones para recibir a sus visitantes, en unos 18 ó 20 pequeños hoteles diseminados en varios puntos, tanto en la playa como en la ciudad, que aunque parezca una cantidad risible comparada con otros polos turísticos, Díaz considera que le da ciertas ventajas, ya que hace unos años apenas contaban con 30 ó 40 habitaciones.



“Cualquier turista viene y encuentra ofertas de diferentes precios, podemos decir que la ocupación está muy buena, porque los fines de semana tenemos desde un 70 hasta un 100 por ciento de ocupación, lo que nos está diciendo que vamos creciendo como destino turístico”, asegura el director provincial de Turismo Pedro Pablo Díaz, y con él coincide Javier Conde, director de Marketing y Comunicaciones del Clúster Turístico y Cultural de Montecristi.



Javier Conde informó que en el lugar han abierto dos hoteles nuevos, y que en cuanto a turistas y visitantes han aumentado un doscientos por ciento con relación a las visitas de hace dos años, ya que tienen el doble de habitaciones, y en temporadas altas casi todas están llenas.



El costo promedio de estadía en sus hoteles es unos 50 dólares por noche, para dos personas, con desayuno incluido.



Además, otra cosa que fomenta el turismo, es que mucha gente tiene su casa habilitada para recibir a los turistas y así ganarse un dinero extra y contribuir a paliar el déficit de oferta hotelera.



“Lo que más hemos hecho, que antes no existía, es una página web de Montecristi, redes sociales, todo lo que tiene que ver con marketing digital nuevo, y se ha dado a conocer mucho más, pues hoy día todo funciona por medio de las redes”, precisa Conde, quien también es administrador del Hotel El Cayito, uno de los más grandes de la zona costera.



Otro indicativo del crecimiento del turismo en esta provincia es que años atrás no disponían del servicio de transporte acuático para visitar los cayos o manglares, y hoy día disponen de más de 20 embarcaciones, de unas tres compañías debidamente registradas e identificadas, que llevan a los visitantes a todos los cayos, a las piscinas naturales, a la plataforma o lo que llaman la Venecia montecristeña.



Turismo diverso y humanitario



Datos del Ministerio de Turismo revelan que el pasado mes el turismo tuvo un crecimiento récord en el país, y en este incremento Montecristi tuvo su pequeña cuota, ya que cada mes recibe entre doscientos y quinientos estudiantes universitarios que vienen a hacer turismo humanitario a las escuelas de Montecristi, pero también los turistas que se hospedan en Bávaro, en Santiago o Puerto Plata van allí a pernoctar y a conocer su belleza.



A esto se suma los fly in o vuelos simultáneos de turistas extranjeros en pequeños aviones privados que cada cierto tiempo llegan allí, de clubes de pilotos que llegan en sus avionetas en grupo a recorrer el país, quienes le solicitaron a las autoridades que le faciliten combustibles en la terminal, para poder ir a Montecristi a abastecerse, seguir conociendo el país, volver aquí a abastecerse de nuevo e irse a su punto de partida.



“Quieren que el punto de encuentro sea aquí, recorrer el país en su avioneta. Me lo manifestaron la última vez que vinieron hace quince días, y me dijeron que vienen varios más porque no sabían que era tan hermoso, cuando les mostramos la Ruta del Banano, la Ruta del Arroz, el Centro de Interpretación de la Sal”, precisó el director provincial de Turismo.



Otra actividad turística que atrae a los visitantes son los torneos de pesca que se realizan en el Club Náutico dos o tres veces al año. Allí se hace la pesca del Marlin, la pesca del Guatapanal, a veces el Dorado, así como la pesca del Jurel, un pez no muy grande. En este participan la mayoría de los que tienen embarcaciones en el club, los pescadores de la ciudad y algunos amigos que llegan de todas las regiones, porque se hace en embarcaciones pequeñas.

Más que El Morro y el reloj público

Aunque tiene mucho que ofrecer, el reloj público y el morro son el buque insignia de la ciudad, ambos conocidos a nivel mundial, ya que todo el que va a esta provincia quiere ir a esos lugares. “Podríamos decir que su atractivo turístico número uno es el reloj, que todavía a la fecha marca la hora”, precisa Díaz. El reloj, fabricado en Francia y que está montado en una torre que tiene cierto parentesco con la torre Eiffel data de 1895. El Morro de Montecristi, ubicado dentro del Parque Nacional que lleva el mismo nombre, es poseedor de un clima subtropical y cuenta con especies de bosque seco. Llama la atención su forma de un camello acostado, que mide 242 metros cuadrados, siendo el monumento natural costero marino más alto del país.

