Preocupa proyecto para privatizar agua

20/05/2017 12:00 AM - Máximo Guerrero

Santiago. Los directivos del Sindicato de Trabajadores de Coraasan (Sitracoraasan) advirtieron sobre las intenciones de privatizar el agua, que presuntamente promueven algunos sectores nacionales. Aseguran que de concretarse la aprobación de la ley de agua, con unos 20 años en el Congreso Nacional, con aspectos que lleva la privatización, a través del otorgamiento de concesiones al sector privado, se le quitaría el derecho al pueblo dominicano, a usar este recurso, que no puede ser un lujo del que lo pueda pagar, sino, que tiene que seguir como un bien común.



Según han denunciado José Domínguez, secretario general de Sitracoraasan, la propuesta de aprobar la ley que avale el paso del recurso agua al sector empresarial, es promovido por sectores que buscan hacer negocios con las necesidades de la gente.



Cruzada



Es por esta razón que los agrupados en el Sitracoraasan, han iniciado una cruzada y llaman a todos los sectores nacionales, a mirarse en los ejemplos de países como Bolivia, Argentina, Uruguay y otras naciones, donde las concesiones otorgadas por el Estado al sector privado han sido frustraciones para las poblaciones.



El activista social, dijo que entre los años 2000 y 2001, cuando se debatía el tema, se advertía que una privatización del suministro y tratamiento de agua potable, traería como consecuencia un aumento en las tarifas que paga la población, que se situaba en un 35 %.



“Hoy, 16 años después, este aumento, no sería de un 35 %, sino, de un 50 %, señala”, secretario general de Sitracoraasan.



Los directivos del gremio no se oponen a que se apruebe una ley de agua, que regule el uso de este recurso, eso sería de mucho beneficio para la población. l máximo Guerrero

Preocupación por propuesta de ley

“No estamos de acuerdo es con los aspectos que se quieren incluir que tienen que ver con pasar al sector privado el manejo del agua, con el argumento de que esto mejoraría la calidad del servicio a los usuarios”, afirma Domínguez. El tema sobre una posible privatización del agua, no solo ha tocado a los activistas del sindicato, además involucra varios sectores del país.