El dominicano Díaz Guzmán no encontró la gloria

21/05/2017 09:22 AM - Carlos Nina Gómez

El estadounidense Terence Crawford frenó en seco los ímpetus del boxeador dominicano Félix Díaz Guzmán, quien aspiraba a dar la gran sorpresa (¿?) y conquistar el campeonato mundial del peso welter junior en una pelea celebrada en el Madison Square Garden, de Nueva York, y que terminó casi a la medianoche de ayer sábado.

Crawford, quien mejoró su foja profesional en 31-2 (22 victorias por nocaut), despachó a Díaz Guzmán en el 11avo round. Su triunfo fue por nocaut técnico. Con esta victoria revalidó su corona welter junior que avalan el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

El púgil criollo, nativo del poblado de Sabana Perdida, ya con el ojo derecho casi cerrado -producto de los efectivos puños de Crawford en forma de jabs constantes y rectos cortos con su mano zurda-, no salió a combatir en el asalto once. Joel Díaz, entrenador del quisqueyano, decidió que su pupilo no saliera a boxear en el11avo asalto y el árbitro decretó el nocaut técnico.

La pelea, que fue transmitida en vivo y directo por el canal local CDN Sports Max, de Multimedios del Caribe, resultó cómoda para el titular estadounidense oriundo de Nebraska.

Díaz Guzmán, quien sufrió su segundo revés de las 21 peleas que lleva como boxeador profesional, fue duramente castigado en los asaltos ocho, nueve y diez.

Buenos momentos para Díaz Guzmán

Díaz Guzmán tuvo algunos buenos momentos que se observaron en los rounds tercero, sexto y séptimo, al conectar con elegancia su mano izquierda en gancho y el recto largo. Pero fue en el séptimo asalto cuando el dominicano se vio mejor. En ese round dejó sentir su mano izquierda (en gancho) que estremeció la anatomía de Crawford.

El quisqueyano siguió atacando en ese asalto, bligó a Crawford a ir hacia las cuartas para evitar castigo. Cuando concluyó el séptimo round la esquina del campeón lo regañó porque “no podía aceptar” que su rival más pequeño lo atacara con el gancho volado.

En el octavo asalto, pese a que Díaz Guzmán iba en busca de Crawford, con la finalidad de repetir el buen momento del anterior capítulo, no pudo arreciar con su ofensiva. Crawford, con el jab repetido, mantenía a distancia a Díaz Guzmán quien a partir del noveno round prácticamente se “amarró” las manos e iba constantemente hacia las cuerdas con la guardia arriba.

Se puso lento…y cansado

Cuando inició el noveno round se vio a Díaz Guzmán algo cansado y ya sus puños no tenía le velocidad que exhibieron en los rounds intermedios. Crawford, consciente de que su rival no tenía mucho aire y la velocidad había disminuido, tomó el control total del combate.

El estadounidense, con el 1-2 (jab con su mano derecha y el recto con la zurda), llegaba con facilidad al rostro del criollo que no tenía tampoco defensa.

Desde el asalto ocho, Díaz Guzmán erró en su ofensiva porque se iba hacia las cuerdas, trataba de neutralizar los golpes de Crawford colocando sus guantes arriba y no lanzaba puños.

Cuando restaban unos 50 segundos para terminar el décimo asalto, Crawford comenzó a “jugar” con Díaz Guzmán. Colocaba su derecha en jab varias veces, como en forma de burla, lo que llevó al árbitro a llamarle la atención.

Díaz Guzmán, con la cara “magullada”, productos de los constantes golpes que le asestó Crawford, ya estaba entregado.