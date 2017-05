Drake y Beyonce, ganadores tempranos de Premios Billboard

Drake llegará a la ceremonia de los Premios Billboard ya como un ganador: obtuvo 10 galardones el domingo por la mañana, antes de la gala.

El rapero y el dúo de música dance electrónica the Chainsmokers encabezan con 22 nominaciones la lista de candidatos a estos premios, cuya ceremonia se transmitirá en vivo desde Las Vegas.

Los primeros ganadores anunciados por dick clark productions incluyen a Beyonce, con cinco trofeos, y a twenty one pilots, con cuatro. The Chainsmokers obtuvo tres premios por adelantado.

El resto de los ganadores se anunciarán el domingo por la noche durante la ceremonia de los Premios Billboard, en el T-Mobile Arena en Las Vegas.

Drake y the Chainsmokers son dos de los pocos artistas nominados que asistirán a la gala. Beyonce, Rihanna, Adele, Ariana Grande, the Weeknd, twenty one pilots y Shawn Mendes no acudirán.

Algunos están de gira, mientras que Beyonce está embarazada de mellizos. No estaba claro si Justin Bieber estará presente.

Estos 10 astros compiten por el máximo premio de la noche, el de mejor artista.

Los primeros premios de Drake incluyen mejor artista Billboard 200, mejor artista Hot 100, mejor artista de rap, mejor álbum de rap ("Views") y mejor canción de R&B ("One Dance"). Los de Beyonce mejor artista femenina, mejor artista de gira y mejor álbum de R&B por "Lemonade", el proyecto visual laureado con un Premio Peabody el sábado en Nueva York.

The Chainsmokers, nombrado mejor artista dance/electrónico, figura por partida doble en la categoría canción Hot 100, con "Closer", que pasó 12 semanas en el No. 1 el año pasado, y la ganadora del Grammy "Don't Let Me Down", que alcanzó el No. 3. Los demás candidatos son "One Dance" de Drake (10 semanas en el No. 1); el tema de Justin Timberlake nominado al Oscar "Can't Stop the Feeling!" (una semana en el No. 1); y "Heathens" de twenty one pilots, que llegó al No. 2.

Por el premio al mejor álbum Billboard 200 se miden Beyonce con "Lemonade", Drake con "Views", Rihanna con "Anti", twenty one pilots con "Blurryface" y the Weeknd con "Starboy".

Imagine Dragons, que actuará en vivo durante el show, rendirá homenaje al fallecido Chris Cornell antes de subir al escenario. Cornell murió el jueves tras ofrecer un concierto con Soundgarden en Detroit.

Sam Hunt, Florida Georgia Line, John Legend, Halsey, la exintegrante de Fifth Harmony Camila Cabello y Julia Michaels también amenizarán la velada, cuyos anfitriones serán Ludacris y Vanessa Hudgens.

La ceremonia de los Premios Billboard comienza a las 8 p.m. hora del este (0100 GMT) y se transmitirá en vivo por la cadena ABC.

En Internet:

https://www.billboardmusicawards.com/