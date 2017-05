El islam sigue ganando fieles tras 30 años en el país

La fe islámica llegó al país hace ya 30 años, y desde entonces ha llamado la atención de cientos de dominicanos. Se estima que alrededor de 300 nacionales y dos mil extranjeros residentes en República Dominicana se congregan actualmente en diferentes puntos del país. Esta religión, monoteísta, considerada la segunda más extendida en todo el mundo, comenzó a reunir fieles en el país a finales de la década de los 80 con la llegada de jóvenes estudiantes de distintos países de Medio Oriente, como Arabia Saudita, Siria, Iraq, entre otros, que buscaban profesionalizarse en Medicina, debido a que en sus países de origen los cupos de ingreso a las facultades eran muy reducidos con relación a los millares de aspirantes que había en ese entonces.



Aunque, también se dice que los primeros islámicos llegaron a esta isla con la colonización, cuando algunos de sus miembros fueron traídos como esclavos por los españoles.



Para 1989 se congregaban en lo que llamaban la Sociedad Musulmana Dominicana, pero fue en el 1991 cuando construyeron la primera mezquita en Santo Domingo.



Actualmente el país cuenta con tres de estos lugares de culto para los seguidores de la fe islámica; en el Distrito Nacional, San Pedro de Macorís y en La Vega. Mientras que en Santiago y La Altagracia hay espacios dedicados exclusivamente a la oración.



Cientos de personas de diferentes nacionalidades visitan estos centros, especialmente los viernes, cuando se realiza un encuentro especial donde los musulmanes realizan cinco oraciones hacia el Este, en dirección a La Meca, centro espiritual del islam en Arabia Saudita.



La primera oración empieza a las cinco de la mañana; la segunda a la una de la tarde; la tercera próxima a las cuatro y media; la cuarta a la siete y la última a las ocho y media de la noche.



Estas plegarias son dirigidas por un imán, quien es un musulmán con erudición religiosa y madurez conferida por la edad. Éste también tiene facultad para realizar uniones matrimoniales y mediar entre conflictos familiares.



Las oraciones o Salât son muy típicas y conllevan varios movimientos con un sentido particular; primero se hace una de pie o El Qiyâm, recitando un fragmento del libro sagrado o Corán; el segundo es inclinado en obediencia a Dios; el tercero volver a estar de pie, y cuarto el Ruku’at, que es inclinando el cuerpo hasta colocar la frente con la tierra, entre otras, según explicó Sayed Abdel Aal, imán en la mezquita Al Noor en Santo Domingo.



“Nuestro lema es: “Misericordia para con todos, y la malicia para nadie”. Y nos enfocamos en seguir las enseñanzas del profeta Muhammad, la paz y bendiciones sean con él y su familia, que dijo: “El que no es misericordioso con otra persona, Dios no será misericordioso con él”, explica Aal.



El término “islam” viene de la palabra Salam, que significa paz, y es la base de este culto. Se sustenta en “la completa sumisión a la voluntad de Dios, afirmando que los profetas predicaban el islam o la rendición y la sumisión a la voluntad de Dios”, de acuerdo con Aal.



Muhammad (o Mahoma) fue, según advierte el imán, el último profeta y quien fundó esta religión.



Un musulmán llamado Clemente Núñez, quien lleva cinco años profesando esta fe, comenta que el principal motivo para convertirse a esta religión fue la incertidumbre de cómo sería su vida en algunos años. Eso le movió a investigar sobre esta comunidad, en la que, dice, encontró un espacio que le llenó “de una paz indescriptible”. “Medité sobre lo que tenía a mi alrededor, y quedé convencido de que sí tenemos un creador universal, que además es un dios único, así que después de haber comenzado a estudiar el Corán quedé convencido”, recuerda.



“A veces me sentía mal, pues buscaba y buscaba, y no comprendía muchas cosas de las que pasaban en el mundo. Sin embargo, al encontrar el islam, pude conocer la verdadera paz, porque nos enseñan que la voluntad de Alá es superior a nuestro conocimiento y siempre nos favorece”, manifiesta.



En la actualidad, los islámicos llevan una vida como cualquier otro ciudadano, trabajan en diferentes instituciones como bancos, supermercados, empresas y universidades.



Tal es el caso de Maryam Ventura, maestra universitaria de inglés, quien dice sentirse con una “mejor paz” después de haber comenzado a practicar esta religión monoteísta abrahámica hace ya 18 años.



“Te brinda una mejor paz, porque te das cuenta de que realmente no vale la pena el esfuerzo de imponer la voluntad propia. Esto se trata de que se haga la voluntad de Dios y obedecer siempre, por su supremo poder”, asegura.



“Soy musulmana porque el islam me ha enseñado a ser una persona más organizada y a integrar la espiritualidad en mi diario vivir”, puntualiza.

“El islam no apoya el terrorismo”

Grace Regalado, quien lleva cinco años como musulmana, dice que “penosamente, cuando a alguien se le menciona el islam se forman una imagen de gente detonando bombas y atentados, pero eso no es cierto. Eso no tiene nada que ver con nuestra religión. La gente desconoce que en el pasado sí ocurrieron peores crueldades, pero en nombre del cristianismo. Aunque de eso casi no se habla”. “Esta es una religión de paz. No llama a matar a nadie, incluso dice que si atentas contra alguien, es como si matases a toda la humanidad. Pero esa imagen negativa que se ve usualmente en los medios, es efecto del fundamentalismo desmedido y los intereses económicos de muchos países, que pretenden aprovecharse de riquezas en esos lugares”, resalta al respecto Clemente Núñez. “El islam no apoya el terrorismo. Esas guerras no tienen justificación, y, en todo caso, la verdadera guerra se está haciendo contra nosotros. Ha habido una campana de desacreditación”, agrega Núñez.

Mujeres

Las mujeres son tratadas con igualdad en el islam, dicen sus fieles. Aunque no tienen los mismos deberes que los hombres.

Pilares de fe

Los pilares de esa religión son: la profesión de fe, el diezmo, la oración, el ayuno en el Ramadán, e ir a La Meca una vez en la vida.