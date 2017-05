“Ballet fitness”, una combinación de la gimnasia y la danza

22/05/2017 12:00 AM - Jessica Bonifacio

En esta época, hacer ejercicios se ha convertido en una moda, lo que, sin embargo, no deja de ser provechoso para la salud. Cada técnica tiene sus beneficios, como el yoga, la natación, realizar algún tipo de deportes, así como practicar ballet, en especial el fitness, disciplina que ayuda a la salud física y mental. Y aunque se piense que esta última tiene como requisito tener poca edad, no es así, ya que existen clases para adultos a partir de los 14 años. Cuando se habla de “ballet fitness” es importante saber que es la combinación de la danza con un conjunto de ejercicios gimnásticos con los que logras mantener un buen físico. Esta disciplina está orientada a todos aquellos que buscan ponerse en forma y a la vez disfrutar de la danza.



Entre los beneficios que brinda esta técnica están: una condición física saludable (composición corporal, resistencia cardiovascular, flexixibilidad y resistencia muscular) y la aptitud en el movimiento: (potencia, velocidad, agilidad, equilibrio y coordinación); además, los que desean adelgazar o mantener su peso lo pueden lograr, ya que con ella se queman calorías.



Como se trabaja con todo el cuerpo, este método también contribuye a mejorar la postura, la respiración y el equilibrio a través de los estiramientos.



La combinación de movimientos de manera repetitiva es lo que ayuda a esculpir los músculos. Por ejemplo, algunos entrenamientos con barra de ballet cuentan con intervalos de cardio, para efectuar ejercicios de fuerza y estiramiento, los cuales no sólo tonifican y fortalecen, sino que de igual manera aumentan la resistencia y facilitan la pérdida de grasa corporal, ya que la barra sirve como base o punto de apoyo para realizar ejercicios con el propio cuerpo.



De igual forma, quienes lo practican suelen utilizar accesorios como mancuernas y pelotas pequeñas, para tener más resistencia.



Quienes optan por este tipo de métodos, según los expertos, mejoran la capacidad del cerebro y tienen más ánimo, ya que por su componente cardiovascular se liberan endorfinas. Además, fomenta la interacción entre quienes lo practican y mejora la energía, lo que ayuda en la relajación.



Con una rutina de 45 minutos cada semana, durante varios meses, es muy probable que comiences a ver los resultados. Para evitar lesiones durante el entrenamiento, tu instructor te indicará ejercicios de calentamiento. En esta parte, realizarás estiramientos suaves como el clásico de tendón de la corva, interior del muslo, apertura de cadera sentado y estiramiento de pie para las piernas.



Fortalecimiento



Según el portal de muyfitness.com, para tonificar las nalgas, muslos y piernas de bes empezar con las manos y rodillas sobre una alfombra delgada; lentamente lleva una rodilla hacia tu pecho y luego extiende y levanta la otra pierna hacia atrás, estira los músculos de tu pierna y rodilla tanto como puedas para que sientas un pequeño jalón en los músculos abdominales. Mantén esta posición por un segundo o dos y hazlo otras 30 veces con cada pierna.



Otro ejercicio para fortalecer los muslos, consiste en pararse derecho y sostener con las dos manos la parte de atrás de una silla para lograr soporte; levanta una pierna hacia atrás mientras flexionas lo más que puedas con la otra pierna. Mantén esta posición por unos segundos, levántate y hazlo con la otra pierna. Realiza el ejercicio con ambas piernas con repeticiones de 30 veces o más.



Para reafirmar el tono de tus brazos, siéntate con las piernas completamente extendidas, coloca tus manos con la palma hacia abajo detrás de ti, pero que se encuentren paralelas a tus caderas. Luego, levanta la cadera y sostén el peso de tu cuerpo en los brazos y manos tanto como puedas. Sostén esta posición por unos segundos, regresa a la posición de sentado y repite este ejercicio 30 veces o tantas veces como lo desees.



Los músculos abdominales son requeridos para crear un centro fuerte de balance en el ballet. Para tonificar estos músculos, recuéstate de espalda en una alfombra con las rodillas dobladas y los pies apoyados. Mantén tus brazos fuera y levanta la parte superior del cuerpo aproximadamente unos 10 ó 12 centímetros utilizando los músculos abdominales. Mantén esta posición por dos o más segundos y repite las veces que puedas.

Fortaleza

La combinación de movimientos que implica el ballet fitness de manera repetitiva es lo que refuerza los músculos.

Beneficios

Esta disciplina puede ayudar tanto a adelgazar como a mantener el peso. También mejora la postura, la respiración, el equilibrio y la flexibilidad.