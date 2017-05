Propuesta enseñar creole en escuelas públicas no es nueva

La polémica está servida. Esta vez por una propuesta para que las escuelas públicas impartan creole a los estudiantes a partir del próximo año escolar. La iniciativa proviene del Centro de Estudios Jurídicos Mecca (Cejus), cuyo director, Kelvin Ortiz Peña, mediante una carta depositada el pasado 17 de mayo en el Ministerio de Educación, solicitó a su titular, Andrés Navarro, tomar en cuenta la enseñanza del dialecto francés, ante el temor de una “invasión pacífica” de nacionales del vecino país, que asegura se refleja en la agricultura, la construcción, escuelas y hospitales.



“No hay un edificio residencial o empresa en la que no se encuentre laborando un haitiano. En las últimas estadísticas de estudios realizados en el país más del 50% de pacientes en los hospitales son haitianos y más del 40% de los estudiantes de las escuelas públicas también son ciudadanos haitianos, y en su mayoría, están ilegales”, destaca la comunicación enviada al ministro Navarro.



Ortiz, no descarta que en un futuro no muy lejano haya un enfrentamiento entre ambos países, por lo que las autoridades “debemos ir preparando a nuestros jóvenes para lo que se avecina”.



Wessin Chávez lo planteó por ley



La propuesta no es nueva. Ya en 2013 el presidente del Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC), Elías Wessin Chávez, propuso a los legisladores ponderar el conocimiento de un proyecto de Ley que establece “la enseñanza del creole en las escuelas”, en momentos en que se discutía la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional.



Wessin Chávez presentó el proyecto de ley hace alrededor de 15 años, cuando era diputado en representación del PQDC, por lo que insistió en aquel momento en que cualquier legislador podría rescatarlo de los archivos del Congreso y motivar su aprobación.



En julio de 2015 el Ministerio de Defensa graduó a 412 miembros de esa institución que completaron el Segundo Ciclo Básico del idioma creole para garantizar el buen desempeño de las operaciones de control migratorio.



A favor y en contra



En la página de Facebook de la entidad dedicada a impartir cursos jurídicos, algunos dominicanos opinaron a favor y en contra de la iniciativa.



Yrianna Núñez Espino, afirma : “Yo soy una que he lamentado no saber creole. Cada vez que llega un nacional haitiano a una emergencia y tiene tan poco dominio del español que no logra explicar qué es lo que siente, yo me arrepiento de no haber hecho un esfuerzo por aprender su idioma”.

Resurge el debate de la inmigración haitiana

El debate por la creciente inmigración haitiana ha vuelto a copar los titulares de algunos diarios. La semana pasada, el presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD), Waldo Ariel Suero, denunció la existencia de una supuesta mafia integrada por dominicanos y haitianos con la complicidad de militares y personal de migración para permitir la entrada al país de guaguas llenas de embarazadas haitianas a parir a los hospitales.