Dejen a LeBron tranquilo

Lo ideal sería decir que LeBron James es humano y que, con sobrada razón, tiene derecho a varios juegos en los que su nivel no sea el máximo al que tiene acostumbrado al mundo del baloncesto.



Cualquier seguidor de un deporte quisiera nueve juegos excelentes en cada 10 compromisos.



Les recuerdo que James es un grande, una especie que de vez en cuando necesita insuflarse por cualquier vía. Ese clan se desvive por el “yo contra el mundo”.



Hay que entender a estos fenómenos. Han logrado tanto en sus carreras que deben encontrar la motivación para el extra en cualquier rincón: ya sea un comentario de un rival, un combo de perseguidores que traten de arrinconarles, una pregunta de un miembro de la prensa que no caiga bien, no quedar dentro de los finalistas de un premio, en fin, todo lo que despierte un monstruo interno que se erija en una fuerza imparable.



No estoy diciendo que el 23 de los Cavs tuvo su mal partido del domingo a propósito. Nadie quiere estar 2-1 cuando puede estar 3-0 con la posibilidad de cerrar en casa y evitar un viaje a Boston.



A ese planteamiento le doy el mismo valor que a la famosa teoría de que Cleveland cedió el primer lugar de la Conferencia del Este a los Celtics por una supuesta ruta menos complicada. Para un servidor eso es un cero a la izquierda.



De lo que sí estoy seguro es que LeBron vio todo en lo que falló el domingo y esta noche viene con cara de pocos amigos, si es que acaso desea hablar más de la cuenta con sus propios compañeros.



Tampoco estoy afirmando que Cleveland ganará. Pero tenga por seguro que al final del encuentro, James estará buscando a todo el que le entró por un mal juego.

Así son los grandes, que, por cierto, no se provocan.



Apunte esto



Felicidades para el Cibao FC por su corona obtenida el domingo, que fue un gran día para el deporte dominicano…La escuadra naranja hizo historia en un juegazo de fútbol…La colega Cynthia Morillo preparó una gran historia sobre Albert Pujols, espero que la disfruten en esta edición de elCaribe...Mis respetos para Audrys Nin por su logro en gimnasia...Hay que apoyarlo.